José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, muy tenso tras el durísimo ataque de José María Almoguera

Destrozada y sin poder parar de llorar. Así estaría Carmen Borrego tras la demoledora exclusiva de su hijo José María Almoguera en la revista 'Lecturas' cerrando la puerta a una posible reconciliación. Asegurando que la relación está completamente rota y que por el momento no se plantea ningún tipo de acercamiento a su madre, el nieto de María Teresa Campos confiesa que no confía en su progenitora y no se cree sus lágrimas, preguntándose si cuando llora en un plató por su conflicto familiar es real o solo porque es lo que la audiencia y el programa esperan de ella. Durísimas palabras tras las que todavía no hemos podido ver a Carmen, que no tendría las fuerzas suficientes para enfrentarse públicamente a este inesperado y doloroso ataque de su hijo cuando ella pensaba que la reconciliación estaba cada vez más cerca. Mientras la tertuliana se refugia en su domicilio, su marido José Carlos Bernal ha reaparecido visiblemente tenso y nervioso. A toda velocidad le veíamos llegando a su casa sin pronunciarse sobre la exclusiva de José María, y minutos después abandonaba el lugar muy serio y guardando silencio sobre cómo se encuentra Carmen y cómo ha encajado las declaraciones de su hijo. "Buenos días, gracias, no voy a decir nada, perdón" ha asegurado. Sin embargo, al subirse a su coche ha cambiado de opinión y ha revelado que su mujer está "bien" tras las demoledoras declaraciones de José María.

