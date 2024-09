Flipper Zero actualiza su 'firmware' a la versión 1.0, que agrega compatibilidad con la carga dinámica de aplicaciones

Flipper Zero, el dispositivo conocido por su uso para llevar a cabo ciberataques, ha recibido su primera actualización de 'firmware' 1.0, que incluye novedades como la compatibilidad con la descarga dinámica de aplicaciones, lo que permite instalar cualquier 'app' desarrollada por la comunidad a través de un catálogo de aplicaciones. Flipper Zero es un dispositivo de pequeño tamaño programable capaz de interceptar las redes de comunicación inalámbrica, como NFC, WiFi y Bluetooth, e interactuar con ellas, con lo que permite llevar a cabo acciones como lanzar ataques inalámbricos a otros equipos que estén en las proximidades. En este sentido, tras tres años de desarrollo, el equipo detrás de Flipper Zero ha lanzado la versión 1.0 del 'firmware' para este dispositivo, que cuenta con mejoras en la duración de la batería y la conectividad Bluetooth, así como con novedades como la carga dinámica de aplicaciones, un catálogo de 'apps', compatibilidad con JavaScript y un nuevo sistema NFC reescrito desde cero. Tal y como ha detallado la compañía en un comunicado en su blog, una de las novedades que introduce esta actualización es la compatibilidad con la carga dinámica de aplicaciones de terceros, que se ha implementado junto a un catálogo de aplicaciones desarrolladas por la comunidad de usuarios. Con la carga dinámica de aplicaciones se ha solucionado el límite de memoria flash del sistema que, según han indicado los desarrolladores, ya había alcanzado su tope "hacía mucho tiempo" y, por tanto, no permitía agregar nuevas funciones al 'firmware' de Flipper Zero. Ahora, el dispositivo puede ejecutar 'apps' directamente desde los archivos FAP (Flipper Application Package) en la tarjeta microSD. Es decir, desde los archivos especiales de aplicaciones compilados para Flipper Zero. Según han explicado, esto es posible gracias a un nuevo componente de 'firmware' al que han denominado 'app loader', que se encarga de cargar y ejecutar los archivos FAP. Todo ello permite que se puedan continuar añadiendo funciones y almacenarlas fuera del 'firmware', lo que se traduce en ahorro del espacio en la memoria flash del sistema. A raíz de todo ello, los desarrolladores comenzaron a crear aplicaciones para Flipper Zero que, tal y como ha matizado la compañía, estaban "dispersas en diferentes comunidades y foros". Para que los usuarios pudieran encontrarlas más fácilmente y descargarlas en sus dispositivos, se ha creado un catálogo de aplicaciones que reúne todas las 'apps' desarrolladas por la comunidad. Estas 'apps' son de código abierto y se pueden instalar en el Flipper Zero desde las aplicaciones para 'smartphones' Flipper Mobile App y Flipper Lab. Siguiendo esta línea, la compañía desarrolladora también ha agregado compatibilidad con el lenguaje de programación JavaScript. Para ello, han introducido un motor de scripts al 'firmware' del dispositivo que permite ejecutar aplicaciones escritas en dicho idioma y, por tanto, facilita que los usuarios puedan desarrollar aplicaciones escritas en JavaScript de forma más sencilla. SISTEMA NFC ACTUALIZADO Otra de las novedades que incluye esta actualización es un nuevo subsistema NFC totalmente rediseñado, que "mejora significativamente su velocidad" y facilita la compatibilidad con nuevos protocolos de tarjetas NFC, según ha subrayado la compañía. En concreto, es compatible con tarjetas ICODE SLIX y FeliCa Lite-S. Tal y como han detallado, el rediseño de la biblioteca NFC, con el que se ha simplificado el código y se ha mejorado la arquitectura, ha logrado acelerar su rendimiento en el dispositivo, consiguiendo avances como, por ejemplo, acelerar 2,7 veces la función de coincidencia de claves del diccionario. MEJORAS EN LA BATERÍA Y CONEXIÓN BLUETOOTH Además de todo ello, la versión 1.0 del 'firmware' ha implementado otras mejoras del sistema a nivel general. Una de ellas es el aumento de la autonomía en la batería que, con el nuevo modo de bajo consumo, ha ampliado la duración de una semana a un mes en el modo espera. Esta mejora en la batería, ya se comenzó a implementar en abril de este año y, ahora, ha llegado a todos los dispositivos Flipper Zero. Igualmente, también se ha mejorado la conexión Bluetooth que, ahora, es más rápida con dispositivos Android. Esto se debe a que la configuración de conexión Bluetooth de bajo consumo (BLE por sus siglas en inglés) se ha optimizado aumentando la velocidad promedio de 2X. Igualmente, la compañía está trabajando en formas de mejorar la velocidad de conexión BLE también para dispositivos iOS. Siguiendo esta línea, los desarrolladores han destacado que el paquete de actualización de 'firmware' también ha mejorado, alcanzando un aumento del 40 por ciento en la rapidez de carga, gracias al algoritmo de compresión por calor. Por otra parte, el nuevo 'firmware' ha mejorado igualmente los protocolos de infrarrojos. Con ello, los usuarios podrán utilizar Flipper Zero como mando universal con más dispositivos, ya sean televisores, aires acondicionados, sistemas de audio o proyectores. Asimismo, en caso de necesitar un rango de transmisión más amplio, también permite añadir módulos de infrarrojos externos. Finalmente, Flipper Zero también ofrece mejoras en el sistema de radio sub-GHz, que ahora admite 89 protocolos de radio diferentes en total. Además, a través de este sistema permite utilizar el dispositivo para escuchar comunicaciones de voz a través de walkie-talkies analógicos.

