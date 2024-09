Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 11 de septiembre de 2024

AMÉRICA LATINA



- La violencia homicida contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBTI) en América Latina y el Caribe ha experimentado un preocupante aumento del 5,5 % en 2023, según un informe regional de la Red Sin Violencia hecho público este miércoles.



ESTADOS UNIDOS

- Entrevista con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la que pide no juzgar a la institución por la "parálisis política" evidente del Consejo de Seguridad y en la que también se refirió al conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás. (foto) (video)

- Sesión informativa para explicar los preparativos de la Semana de Alto Nivel de la ONU, que se celebra del 24 al 28 de septiembre, con la apertura del 79º periodo de sesiones de la nueva Asamblea General.

- El reciente debate entre la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el expresidente Donald Trump acelera una campaña en la que, tras un parón este miércoles para conmemorar los atentados del 11-S, ambos candidatos pondrán el foco en estados decisivos como Arizona, Nevada o Carolina del Norte. (video)

- Presentación de la Cumbre del Futuro, que se celebrará en Nueva York el 22 y 23 de septiembre como preámbulo a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

- Ceremonia de conmemoración por el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se prevé que durante el día asistan los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris a presentar sus condolencias y también lo hará el presidente Joe Biden. (foto) (video)

- El huracán Francine amenaza con tocar tierra en Luisiana (EE.UU.), a donde llegará con fuertes vientos y marejada ciclónica a una amplia zona costera que incluye el área metropolitana de Nueva Orleans. (foto) (video)

- Entrega de los premios de videos musicales MTV (MTV Video Music Awards). La lista de favoritos la encabeza Taylor Swift, mientras que Bad Bunny aspira al premio Artista del Año. (foto) (video)

- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes a agosto.

VENEZUELA

- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor de Venezuela vuelve a protestar en las calles contra el resultado oficial de las presidenciales, que -asegura- ganó su abanderado, Edmundo González Urrutia, pese a que el resultado oficial otorgó la victoria a Nicolás Maduro, lo que el antichavismo considera un "fraude". (foto) (video)

- La oposición venezolana comienza un nuevo ciclo en su denuncia de fraude electoral, tras la salida de Edmundo González Urrutia del país, en el que, según expertos, debe afrontar retos de índole estratégico, comunicaciones y de movilización. (video)

CANADÁ

- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena en el programa de Galas el documental 'Will & Harper', protagonizado por Will Ferrell y Harper Steele, y el último largometraje del director canadiense David Cronenberg, 'The Shrouds'.

MÉXICO

- Tras la aprobación en el Senado mexicano de la reforma judicial, para elegir por voto popular a juzgadores, trabajadores del Poder Judicial y asociaciones elevan protestas y, junto con líderes opositores, denuncian que traerá repercusiones de todo tipo, desde económicas a sociales y de acceso a la justicia. (foto)(video)

- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la actividad industrial de julio tras el aumento del 1,4 % en el primer semestre.

- Las claves de la polémica reforma judicial de México que votó el Senado y que instaurará elecciones populares de jueces y la Suprema Corte. (foto)

- La Orden Mexicana de profesionales marítimos y portuarios (La Orden) y la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores de México (ASPA) realizan una conferencia de prensa para denunciar que las empresas del Estado no respetan sus derechos laborales. (foto).

- Conmemoración de los ataques terroristas del 11 de septiembre con una ceremonia binacional en un puente fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso. (foto) (video)

- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, da una conferencia de prensa a tenor de la aprobación de la reforma judicial, que ella deberá implementar en su mandato. (foto)

- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece su conferencia de prensa diaria. (foto)

CHILE

- La comuna rural de Paine, en las afueras de Santiago, tiene el triste récord de tener el mayor porcentaje de detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura de Augusto Pinochet: setenta hombres en un pueblo de 27.000 habitantes, la mayoría de ellos campesinos que participaron en la reforma agraria impulsada por Salvador Allende. (foto) (video)

- Chile conmemora el 51° aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende y que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). (foto) (video)

COLOMBIA

- Conferencia de prensa de Human Rights Watch y el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario sobre la crisis en Venezuela y su potencial impacto en la migración regional. (foto) (video)

- Organizaciones sociales y ONG entregan el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, que reconoce al defensor(a) del año. (foto)

- Presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Biodiversidad y Cambio Climático sobre la Amazonía, el uso de plásticos, la alimentación y su impacto en la naturaleza y el papel de los jóvenes.

BRASIL

- Brasil organiza el Quinto Encuentro de Líderes de las Economías Espaciales del G20, en el que participan ministros de los miembros del G20 y de los países asociados al grupo que cuentan con programa espacial.

- Expertos de Google ofrecen una conferencia sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a obtener mejores resultados en el próximo Black Friday.

- El Gobierno divulga el crecimiento del sector servicios de Brasil en julio.

- El río Madeira, uno de los principales afluentes del Amazonas, está más bajo que nunca, debido a una severa sequía que amenaza el sustento de las comunidades ribereñas que pescan y cultivan en sus orillas. (foto)(video)

ARGENTINA

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica este el índice de precios al consumidor correspondientes a agosto de 2024. (foto)(video).



- La Cámara de Diputados argentina discute este miércoles el veto por parte de Javier Milei al proyecto de ley de reforma jubilatoria, que había sido aprobado por amplia mayoría en el Congreso; mientras, en el exterior, organizaciones sociales y colectivos de jubilados se manifestarán durante el debate. (foto) (video)

- La provincia argentina de Salta (noroeste) acaba de prorrogar por dos años más la Ley de Emergencia Social por Violencia de Género, vigente desde 2014 por las alarmantes cifras de casos de mujeres afectadas, que superan las del promedio del país.

- El inclasificable artista Charly García, uno de los más destacados músicos de la historia argentina, publica este miércoles su último trabajo, 'La lógica del escorpión' (Sony Music), su primer álbum tras siete años de silencio en los que su salud y su estado físico llevaron a todo tipo de especulaciones.

- La diva argentina Susana Giménez posterga su retorno a la televisión, programado para el próximo domingo, por la coincidencia en el horario con el discurso del presidente, Javier Milei, en defensa del Presupuesto 2025 ante el Congreso.

URUGUAY

- El candidato a la presidencia de Uruguay por el izquierdista Frente Amplio, Yamandú Orsi, presenta a UNESCO su propuesta de políticas públicas de educación, ciencia y cultura para el período 2025-2030. (foto) (video)

- La compañía Scanntech presenta un informe sobre las tendencias de consumo del mercado uruguayo.

PERÚ

- La Justicia peruana evalúa en una audiencia si ha vencido el plazo de la investigación por el denominado "Rolexgate", el caso abierto a la presidenta Dina Boluarte por la posesión de diversos relojes de lujo supuestamente no declarados. (video)

- El viceministro de Asuntos de América y Europa de Indonesia, Umar Hadi, y el embajador de ese país asiático en Perú, Ricky Suhendar, participan en la inauguración de la Feria y Foro de Negocios entre Indonesia y América Latina y el Caribe (INA-LAC).

- Ceremonia de inauguración del Foro de Negocios Indonesia - América Latina y el Caribe. (foto) (video)

ECUADOR

- Una caravana conmemora el segundo aniversario del feminicidio de la abogada María Belén Bernal, muerta a manos de su esposo, un policía condenado a más de 34 años de cárcel, y también reclama justicia por la muerte de la militar Aidita Adi, presuntamente asesinada en circunstancias similares en un cuartel militar. (foto)(video)

- El Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine (EDOC) presenta su vigésima tercera edición, con una programación que incluye el estreno de siete largometrajes de directores nacionales.

GUATEMALA

- Cineastas independientes de Guatemala preparan una exposición de diez cortometrajes producidos en el país centroamericano sobre diferentes temas sociales que empezarán a exhibirse el próximo 13 de septiembre. (foto)(video)

- Un grupo de expertos independientes que observan el proceso de elección de magistrados para las altas cortes de Guatemala presenta un informe sobre esta elección considerada clave para el saneamiento del sistema de justicia del país centroamericano. (foto) (video)

HONDURAS

- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la ONG humanitaria Visión Mundial presentan un estudio sobre "seguridad alimentaria, nutrición y género" en pueblos indígenas y afrodescendientes en Honduras. (foto) (video)

BOLIVIA

- Afectada por la crisis global que afecta a los medios, especialmente a los pocos que se siguen imprimiendo, la prensa boliviana se queja también de la "asfixia económica" del Gobierno, y reclama políticas públicas para apoyar los esfuerzos de supervivencia del sector. (foto)

- Los incendios forestales se han convertido en una crisis ambiental en Bolivia, millones de hectáreas de bosque incluso en áreas protegidas han sido consumidas por el fuego, mientras que en las principales ciudades del país la calidad del aire se califica como “muy mala”. (foto) (video)

PARAGUAY

El Partido Colorado, que ha gobernado Paraguay en tiempos de dictadura y de democracia, celebra su 137º aniversario, actualmente en el poder, con Santiago Peña como presidnete del país. (foto)

DEPORTES

Argentina.- La selección argentina de fútbol cierra esta nueva ventana de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 como líder, tras una particular jornada que supuso la ausencia, por primera vez en más de 10 años, de dos figuras consagradas: Lionel Messi y Ángel di María. (foto)

Colombia.- Partido de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre Brasil y Camerún. (foto)

Colombia.- Partido de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre Colombia y Corea del Sur. (foto)

Colombia.- Partido de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre México y Estados Unidos. (foto)

- Partido de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre España y Canadá. (foto) EFE

