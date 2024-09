Victoria Federica y Froilán, muy cariñosos con la infanta Margarita en el funeral de Juan Gómez-Acebo

Aunque la infanta Elena no ha podido asistir a la misa funeral en memoria de su primo Juan Gómez-Acebo este domingo en la Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid al encontrarse en París en la ceremonia de clausura de las Paraolimpiadas, sus hijos Froilán y Victoria Federica sí han querido estar presentes en el último adiós al primo de su madre junto al resto de la familia del Rey Felipe VI. Tras un verano tranquilo y con un perfil bajo en el que ambos han dejado a un lado los escándalos y polémicas que protagonizaron en el pasado, los nietos del Rey Juan Carlos han destacado por su saber estar en el homenaje al hijo de la infanta Pilar, pero también por los gestos de cariño y cercanía que han tenido con la infanta Margarita tras el responso. Demostrando la maravillosa relación que les une a su tía abuela, tanto Froilán como Victoria se han mostrado especialmente pendientes de la duquesa de Soria a las puertas de la iglesia, acercándose a su silla de ruedas para compartir una breve confidencia y darle dos cariñosos besos ante la orgullosa mirada de la infanta Cristina y María Zurita antes de abandonar el lugar. Muy caballeroso, el hijo de la infanta Elena incluso ha besado la mano de doña Margarita, antes de dirigirse al coche en el que le aguardaban su tía y sus primos Miguel e Irene Urdangarín. Derrochando elegancia, Victoria ha lucido un total look negro con pantalón fluido negro, top con lazada al cuello y americana sobre los hombros, rivalizando en estilo con la Reina Letizia, que por su parte escogió un little black dress tan sobrio como ideal.

Compartir nota: Guardar Nuevo