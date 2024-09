Un antiguo miliciano de RCA reclama compensaciones al TPI tras la retirada de los cargos contra él

Un antiguo jefe de las milicias 'anti balaka' en República Centroafricana (RCA) ha reclamado el pago de compensaciones al Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que la Fiscalía del organismo retirara en octubre de 2023 los cargos impuestos contra él después de más de un año bajo custodia. Maxime Mokom, detenido en Chad en 2022, pasó 19 meses bajo custodia como sospechoso de crímenes de guerra y contra la humanidad , si bien la Fiscalía del TPI afirmó que se veía forzada a retirar los cargos al no haber podido recabar pruebas suficientes debido a la falta de testigos dispuestos a declarar. El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, sostuvo tras retirar los cargos que asumía que "esta noticia puede no ser bien recibida por muchos supervivientes y sus familias", al tiempo que especificó que esta decisión puede revertirse, de tal manera que se reserva el derecho de emitir una nueva orden de arresto contra Mokom si surgen nuevas pruebas. Así, Mokom ha presentado ahora una demanda de asilo en un país europeo y reclama al TPI el pago de más de tres millones de euros en daños y perjuicios, así como 500.000 euros para su familia, según ha informado la emisora Radio France Internationale. "He sido lanzado a la calle por el TPI", ha dicho, antes de agregar que el tribunal le ha comunicado que "no puede volver a RCA ante las persecuciones sufridas por los disidentes". El hombre fue condenado en rebeldía a cadena perpetua por un tribunal centroafricano poco antes de su liberación. Mokom fue acusado por el TPI por el conflicto desatado en 2015, marcado por los enfrentamientos entre los 'anti balaka' --mayoritariamente cristianos-- y la coalición Séléka, una coalición de rebeldes de mayoría musulmana del norte del país que se hizo con el poder tras un golpe de Estado en 2013. Las milicias de Séléka fueron acusadas de múltiples abusos de los Derechos Humanos, lo que llevó a parte de la población cristiana a crear los grupos 'anti balaka' para combatir sus excesos, si bien terminaron derivando en bandas criminales responsables igualmente de numerosas violaciones.

