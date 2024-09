Paola Olmedo responde tajante a Carmen Borrego tras su mensaje para reunirse y arreglar sus diferencias

Seis meses después de anunciar su separación de José María Almoguera, Paola Olmedo ha sorprendido concediendo una exclusiva a la revisa 'Semana' en la que, además de tachar a su todavía marido de "inmaduro", ha arremetido contra Carmen Borrego, reconociendo que nunca le perdonará que vendiera la noticia de su embarazo sin su consentimiento. Unas declaraciones a las que la hija de María Teresa Campos ha respondido con contundencia, asegurando que aunque su exnuera tiene derecho a hablar -algo que sabía que haría tarde o temprano- miente al afirmar que vendió el embarazo de su hijo sin que ellos lo supiesen. Sin embargo, Carmen está dispuesta a reunirse con Paola para intentar limar asperezas por su nieto, lo más importante para ella en estos momentos. Por ello, y como revelaba en '¡De viernes!', ha decidido dar un paso al frente y enviar un mensaje a la ex de su hijo para sentarse a hablar y aclarar sus diferencias. Un encuentro que, como ha asegurado, se producirá siempre y cuando a José María le parezca bien. Una proposición pública a la que Paola ha respondido con total indiferencia, dejando claro que no tiene nada que decir del mensaje que le ha mandado Carmen: "No lo sé, no veo la tele, trabajo muchísimo". "No voy a comentar nada, muchas gracias" ha añadido, sentenciando con un rotundo "no" que no quiere contestar a la oferta de su exsuegra, con la que no ha revelado si piensa reunirse. Sobre su relación con José María, la uruguaya confiesa que "todo está bien" y su relación es "buena" por el hijo que tienen en común, dejando en el aire si hay posibilidades de reconciliación: "No voy a comentar". Sonriente, Paola también se ha pronunciado sobre los rumores que apuntan a que su exmarido dará el paso final para convertirse en personaje concediendo una nueva exclusiva tras asistir hace una semana a su primer photocall. Y aunque no ha querido revelar qué le parece el protagonismo mediático de José María, sí ha confesado que está "tranquila", que no tiene miedo de lo que pueda contar sobre su matrimonio, y que por su parte da por zanjadas sus declaraciones contra Carmen y el resto del clan Campos: "Ya nada" ha asegurado.

Compartir nota: Guardar Nuevo