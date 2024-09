Nuevo robot de construcción sin cemento a base de arcilla y lodo

Investigadores de la ETH Zurich han desarrollado un proceso de impresión robótica rápida para materiales de construcción que no requieren cemento como la arcilla o el lodo. Se trata de materiales baratos, abundantes y sostenibles, ya que no requieren cemento para edificar con ellos. Sin embargo, los métodos de construcción actuales requieren mucha mano de obra, son lentos y, por lo tanto, caros. En lo que se conoce como "impresión de impacto", el nuevo sistema consiste en un robot dispara material desde arriba, construyendo gradualmente una pared. Al impactar, las piezas se adhieren entre sí y se requieren muy pocos aditivos. A diferencia de la impresión 3D de hormigón, el proceso no requiere pausas durante las cuales el material pueda solidificarse. Actualmente se utiliza una mezcla de materiales excavados, lodo y arcilla. El sistema robótico puede ser utilizado en un lugar para la prefabricación de materiales y en otro para la construcción en sí misma, informa ETH Zurich en un comunicado.

