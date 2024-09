Miguel Carballeda: "Esta sociedad no debe prescindir del talento de 4,5 millones de personas"

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, ha dicho este martes que "esta sociedad no debe prescindir del talento de 4,5 millones de personas" que tienen "mucho que aportar", y ha agradecido tanto al Gobierno como a las instituciones públicas y privadas su apoyo al deporte para personas con discapacidad. "Hay que prepararse para el futuro para seguir demostrándole a la sociedad que somos personas muy capaces, y que ésta no debe prescindir del talento de 4,5 millones de personas que tienen mucho que aportar", declaró Carballeda en la recepción oficial del Gobierno al Equipo Paralímpico Español tras regresar de los Juegos de París 2024. El dirigente transmitió su agradecimiento a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD); a Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; y a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Así, Carballeda destacó que "es muy importante tener juntos trabajando en equipo al ministerio que representa aquello que hoy celebramos, el deporte de las personas con discapacidad, y al que representa los derechos sociales". También se disculpó con todas aquellas personas participantes o invitadas a los JJ.PP. por si en algún momento no lo hubiera hecho bien, manifestando la "complicación de organizar una expedición de un país a unos Juegos con muchas personas con discapacidad", y estrechó la mano con Iberia por su colaboración como patrocinador. Sobre la compañía aérea, recordó que a veces a un grupo con tres personas con discapacidad no les dejan volar por seguridad y remarcó que es algo con lo que "seguir avanzando como sociedad", insistiendo en el papel del movimiento paralímpico para "concienciar" a todos. Respecto a sus 20 años como presidente del CPE, Carballeda afirmó haber tratado "de que no solo fuera deporte", sino de que "cada mensaje y actuación de nuestros deportistas pudiera llevar un poco más de concienciación al conjunto de la sociedad". El mandatario, que reconoció que se ha pasado su vida "pidiendo" y que no seguirá al frente del CPE en el próximo mandato, tuvo palabras de agradecimiento para el director gerente del Comité, Alberto Jofre, de quien dijo que "le ha enseñado todo". Además, deseó que su sucesor sea el vicepresidente Alberto Durán e incidió en que en este puesto de presidente del CPE no se cobra "nada". "Es un puesto para el que tienes que tener pasión y compromiso con la discapacidad y el deporte, con las personas", apuntó. Luego mostró "admiración" por los deportistas y reiteró su agradecimiento a S.M. la Reina Doña Letizia, que preside el Patronato de la Discapacidad en España y que acudió invitada a los JJ.PP., y también al Gobierno por igualar el premio en metálico a deportistas olímpicos y paralímpicos, y por cederles un local en Madrid para la futura sede del CPE. "Somos gente agradecida, reivindicamos las cosas de la discapacidad con pasión. Somos un colectivo que luchamos por lo nuestro, y una sociedad que se precie socialmente debe cuidar a los eslabones más débiles de la cadena para que no se rompa por ahí", comentó el presidente del CPE. "Por eso es importante que los gobiernos cuiden a todas las personas, pero especialmente con una discriminación positiva hacia los colectivos más desfavorecidos", concluyó Carballeda en su discurso desde la sede del Consejo Superior de Deportes.

