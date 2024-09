Más de 500 empleados de Iberia se 'quitan el sombrero' ante los paralímpicos españoles en Paris 2024

Más de 500 empleados de Iberia, patrocinador del Comité Paralímpico Español (CPE), han recibido este martes a los representantes de la delegación española que han disputado los Juegos Paralímpicos de Paris 2024, que concluyeron este domingo, en la sede de la aerolínea en Madrid. El cerca de medio millar de empleados de la aerolínea se han 'quitado el sombrero' para darl la enhorabuena a los paralímpicos por los resultados conseguidos en París, donde el equipo nacional logró 40 medallas. "Enhorabuena por el sobrepeso de 40 medallas que habéis traído en el vuelo desde París, pero, sobre todo, por vuestro compromiso, ejemplo y esfuerzo. Tenéis nuestro compromiso de que vamos a seguir implicados en el proyecto de cara a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028", anunció Juan Cierco, director Corporativo de Iberia. En el acto han participado los nadadores Sarai Gascón y Miguel Ángel Navarro. Sarai Gascón, que es miembro del Equipo Iberia Talento a Bordo, ha conseguido en París una medalla de bronce en sus quintos Juegos Paralímpicos y no cierra la puerta a participar en Los Ángeles, aunque ha reconocido que piensa "en objetivos a corto plazo". Por su parte, Miguel Ángel Navarro ha dado las gracias por la sorpresa que le dieron en el vuelo de ida a París, en el que su madre era la sobrecargo. "Lo sabía toda mi familia menos yo. Fue algo muy especial, me quedo sin palabras. Ya he estado en algún viaje con ella pero esto fue único", indicó. El vicepresidente del CPE, Alberto Durán, ha asegurado que están "tremendamente orgullosos de patrocinadores" como la aerolínea. "El tiempo es oro. Son valores que nos inspiran mutuamente. En el avión ya nos sentimos en casa. Es un placer tener junto a nosotros a una marca con tanto prestigio como Iberia", señaló. JUNTOS DESDE 1996 La historia entre Iberia y el Comité Paralímpico Español celebra ya 28 años. La aerolínea ha trasladado a la delegación paralímpica en todos los Juegos que se han celebrado desde entonces. En Rio 2016, Iberia se convirtió por primera vez en patrocinador del Equipo Paralímpico Español. Se unió al Plan ADOP y transportó a más de 350 personas y más de 15.000 kilos de material deportivo y equipajes. También viajaron con Iberia los deportistas y resto del equipo paralímpico a Tokyo 2020 y, de nuevo, este año a Paris 2024.

