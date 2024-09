Mar Flores afronta la llegada de su nieto, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "No sé qué voy a sentir"

Mar Flores ha presentado su nueva colección cápsula inspirada en los años 90 y ha aprovechado la ocasión para hablar sobre cómo se ha sentido al estar a punto de convertirse en abuela. Aunque la modelo ha preferido mantener cierta distancia respecto al tema, ha compartido algunas reflexiones con los medios sobre la futura paternidad de su hijo, Carlo Costanzia. Sobre la llegada de su primer nieto, ha explicado: "Bueno, yo creo que es una parte de ser mujer tener hijos y los hijos vuelvan a tener hijos. Entonces es un proceso natural que yo he encajado de una manera natural y con la ilusión que toda mujer puede tener". A pesar de su entusiasmo, ha admitido no saber cómo será la experiencia: "No lo sé, es que no tengo ni idea de lo que voy a sentir, así que ya te lo diré cuando lo sea". Cuando se le ha preguntado si ha seguido a Alejandra Rubio, la futura madre de su nieto, en televisión, ha respondido con sinceridad: "No veo la televisión, me he pasado el verano... Os lo prometo". Sobre si enviaría un vestido de su colección a su consuegra, Terelu Campos, ha sido clara: "Pues no sé si se pueden enviar vestidos a las personas, pero estarían disponibles en la web. Y cualquier mujer que quiera usarlos, pues lo puede comprar". Sin embargo, ha mostrado su disposición a regalar uno a su nuera: "Encantada, se lo mando encantada". Al hablar de su familia, Mar ha confesado estar feliz de ver a Carlo Costanzia con su pareja: "Si mis hijos están felices, yo soy feliz, la verdad. Creo que los que tienen que estar felices son ellos y yo los veo muy bien, así que poco más te quiero decir y yo no soy portavoz de ellos". En cuanto a su verano, ha revelado que ha pasado tiempo con sus hijos: "Bueno, mi familia es completísima siempre y los que no podemos vernos nos hablamos y estamos en contacto". Ha destacado su orgullo por su familia: "Mira, estoy muy orgullosa de la familia que tengo. En general, compartimos todo el tiempo que podemos. Yo me reparto con el papá de mis hijos también los tiempos. Esos momentos son los que aprovecho para yo poder trabajar o disfrutar". Finalmente, Mar Flores confiesa que se encuentra en un gran momento de su vida: "Fantástico. Estoy aquí, habéis venido todos a verme. Eso me llena muchísimo como persona y profesionalmente me apoya un montón, así que muy agradecida".

