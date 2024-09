Maduro afirma que "respeta" la decisión de González de exiliarse a España y desea "que le vaya bien"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este lunes que "respeta" la decisión del excandidato opositor Edmundo González de abandonar el país hacia España tras la orden de detención emitida en su contra después de no responder a tres citaciones relacionadas con la investigación de los presuntos delitos asociados con las elecciones presidenciales del 28 de julio. "Todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado. (...)Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado. Y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida", ha expresado Maduro durante su programa de televisión ConMaduro+. Tras ello, ha prometido que los "deseos de paz y concordia" de González para Venezuela "se van a cumplir" y que en el país "va a reinar la paz por encima de cualquier cosa". El político opositor llegó el domingo a Madrid tras salir de Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas después de pasar más de un mes amparado en la Embajada de Países Bajos. El 5 de septiembre se trasladó a la sede diplomática española y ya el sábado partió del país. González ha publicado este mismo lunes una carta en la que explica a los venezolanos su decisión de trasladarse a España y en la que sostiene que ha tomado la decisión pensando en su familia pero también en que "cambien las cosas" y pueda abrirse una nueva etapa en Venezuela.

