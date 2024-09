Los deportistas paralímpicos españoles agradecen al Gobierno su apoyo en los Juegos de París

Los deportistas paralímpicos españoles han agradecido al Gobierno de España su apoyo en los Juegos de París 2024, en un acto celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en el que participaron los ministros de Formación Profesional, Cultura y Deportes, Pilar Alegría, el de Derechos Sociales, consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, así como el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, y deportistas medallistas como el tenista Martín de la Puente o la triatleta Susana Rodríguez. Rodríguez Uribes comenzó agradeciendo a los paralímpicos españoles su "hospitalidad" durante las dos semanas de Juegos, y también el "hacer equipo y formar una unión tan fuerte". Mostró su "orgullo" por las 40 medallas conquistadas, que deseó que sean 41 si la apelación triunfa y se la conceden a la maratoniana Elena Congost. "Son medallas maravillosas, pero más aún con la participación y el ejemplo de todos desde la fuerza moral y grandeza que representáis", les dijo, al tiempo que también les expresó su palabra de "confianza y esperanza" de cara al siguiente desafío en Los Ángeles, del que les anunció que seguirán trabajando juntos. También tuvo palabras de agradecimiento hacia Miguel Carballeda, presidente del CPE, por "su trabajo en los últimos 20 años", al frente del Comité, así como su "sentido del humor" y su "capacidad para hacer de 'animador' con todos los deportistas". Por su parte, Susana Rodríguez incidió en que es una "tarde de celebración para todos", y que el ciclo entre Tokio y París "ha sido más intenso de lo habitual", pero que ha habido tres noticias que les han "allanado el camino": la llegada del Team España, que ha cambiado su vida como deportistas "a mejor", la Ley del Deporte, que ha supuesto "un antes y un después para el deporte con discapacidad", y la igualdad de premio económico por cada medalla con respecto a los olímpicos. "Nos venimos de París con 40 medallas en muchas disciplinas y una actuación brillante, pero a mí no deja de sorprenderme las historias que hay detrás", destacó la triatleta, que remarcó que, para ella, son realmente 42 medallas, sumando la que había merecido Elena Congost, y la de la halterófila Loida Zabala, "que nos ha dado una lección a todos de actitud ante la vida" con su presencia en París meses después de serle diagnosticado un cáncer de pulmón terminal. La gallega agradeció el apoyo de las instituciones y deseó "mucha suerte" a todos aquellos que decidan recorrer el camino hacia Los Ángeles 2028, en el que contarán "con los mayores apoyos". El tenista Martín de la Puente mostró su "felicidad" con sus actuaciones y su "suerte" por haber conseguido una medalla de bronce en tenis en silla de ruedas que venía buscando junto a Daniel Cavezaschi "mucho tiempo". También se acordó de todos aquellos que "se quedaron con la espinita clavada y han puesto el mismo o casi más esfuerzo" que ellos. "Muchas gracias a los que nos ayudais a representar los colores y darnos la oportunidad de llevar nuestras historias a las pistas y las competiciones. Esto no lo hacemos solos y en nombre de todos los deportistas os queríamos dar las gracias", concluyó. Por último, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dijo que ha sido "un privilegio" compartir la experiencia de vivir unos Juegos con ellos, y que han dado "una imagen extraordinaria de un país orgulloso, diverso y capaz". "Ha brillando el talento, el compromiso y esfuerzo, y habéis dado un rendimiento extraordinario". Para él, "tan importante es el resultado como aquello que ha dejado de verse como la discriminación, las barreras, las dificultades añadidas, y "cuando eso desaparece, se construyen espacios de inclusión donde brilla el talento de la sociedad". "Vuestro compromiso no es inspirar ni ilustrar ni ser mejores, es la sociedad quien tiene que esforzarse para hacer efectiva la igualdad real de todos los ciudadanos y eso se aplica del deporte a las luchas sociales", destacó el ministro, que recordó que "hay un amplísimo consenso en este país para avanzar en igualdad".

