Gallant recalca que Israel está "cerca de completar" sus objetivos en la Franja de Gaza

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha subrayado una vez más que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están "cerca de completar" su objetivo en la Franja de Gaza, tras lo que centrarán sus esfuerzos en combatir al partido-milicia chií libanés Hezbolá y garantizar la seguridad en la frontera norte. "El centro de gravedad se está moviendo al norte, estamos cerca de completar nuestra misión en el sur, pero aquí (en el norte) tenemos una tarea que aún no hemos completado, y esta misión es la de cambiar la situación de seguridad y el regreso de los residentes a sus hogares", ha dicho Gallant ante las tropas en el norte. El ministro ha conversado con algunos militares desplegados en las inmediaciones de la frontera con Líbano mientras llevaban a cabo un simulacro de ofensiva terrestre sobre su país vecino, según informaciones recogidas por el diario local 'The Times of Israel'. "Las órdenes que estáis esperando, yo las di en el sur y vi a las fuerzas trabajar", ha añadido Gallant respecto a una ofensiva terrestre israelí que sí se produjo hace ya meses en la Franja de Gaza pero que en Líbano por el momento no. "Vendré aquí y vosotros deberéis estar listos y preparados para llevar a cabo la esta misión. Estamos terminando de entrenar todo el orden de batalla para una operación terrestre (en Líbano), en todos los aspectos", ha remachado el ministro de Defensa, que asegura estar hablando en serio. Las tensiones en la región de Oriente Próximo han ido en aumento tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel el pasado 7 de octubre. Tras aquella ofensiva, que dejó casi 1.200 muertos y 240 rehenes, el Ejército israelí inició una campaña militar en la Franja de Gaza que deja ya más de 41.000 muertos. Desde Líbano, Hezbolá se unió a los ataques contra Israel en solidaridad con la población palestina, abriendo así un segundo frente de batalla para Israel en su frontera norte.

Compartir nota: Guardar Nuevo