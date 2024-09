Fósiles avalan que una de las primeras aves comía fruta

En un nuevo estudio publicado en la revista Current Biology, los investigadores encontraron semillas fosilizadas en los estómagos de una de las primeras aves. Este descubrimiento demuestra que estas aves comían frutas, a pesar de la vieja hipótesis de que esta especie de ave se alimentaba de pescado (y las hipótesis más recientes de que comía insectos) con sus dientes increíblemente fuertes. Longipteryx chaoyangensis vivió hace 120 millones de años en lo que hoy es el noreste de China. Es una de las primeras aves conocidas y una de las más extrañas. "El Longipteryx es uno de mis fósiles de aves favoritos, porque es muy extraño: tiene un cráneo largo y dientes sólo en la punta del pico", dice Jingmai O'Connor, curadora asociada de reptiles fósiles en el Centro de Investigación Integrativa Neguanee del Museo Field y autora principal del estudio. "El esmalte dental es la sustancia más dura del cuerpo, y el esmalte dental del Longipteryx tiene 50 micrones de espesor. Ese es el mismo espesor del esmalte de enormes dinosaurios depredadores como el Allosaurus, que pesaba 4.000 libras, pero el Longipteryx tiene el tamaño de un arrendajo azul", dice Alex Clark, estudiante de doctorado en el Museo Field y la Universidad de Chicago y coautor del artículo. El Longipteryx fue descubierto en 2000 y, en ese momento, los científicos sugirieron que su cráneo alargado parecido al del martín pescador significaba que también cazaba peces. Sin embargo, esta hipótesis ha sido cuestionada por varios científicos, incluida O'Connor. "Hay otros pájaros fósiles, como Yanornis, que comían pescado, y lo sabemos porque se han encontrado ejemplares con contenido estomacal preservado, y el pescado tiende a conservarse bien. Además, estas aves que se alimentaban de pescado tenían muchos dientes, a lo largo de todo el pico, a diferencia de Longipteryx, que sólo tiene dientes en la punta del pico", dice O'Connor. "Simplemente no cuadraba". Sin embargo, hasta ahora no se habían encontrado ejemplares de Longipteryx con comida fosilizada todavía en el estómago para que los científicos pudieran confirmar lo que comía. O'Connor visitó el Museo de la Naturaleza Tianyu de Shandong en China, donde notó dos ejemplares de Longipteryx que parecían tener algo en el estómago. Consultó con su colega, la paleobotánica y curadora asociada de plantas fósiles del Museo Field, Fabiany Herrera, quien pudo determinar que las diminutas estructuras redondas en los estómagos de las aves eran semillas de los frutos de un árbol antiguo. (O, técnicamente, semillas cubiertas de pulpa: los "frutos verdaderos" solo se encuentran en plantas con flores, que recién comenzaban a florecer hace 120 millones de años cuando vivió Longipteryx. Los árboles de los que se alimentaba Longipteryx eran gimnospermas, parientes de las coníferas y los gingkos actuales). SI NO HABÍA FRUTA SE ALIMENTABA DE INSECTOS Dado que Longipteryx vivía en un clima templado, probablemente no comía frutas todo el año; O'Connor y sus colegas sospechan que tenía una dieta mixta que incluía cosas como insectos cuando no había frutas disponibles. Longipteryx es parte de un grupo más grande de aves prehistóricas llamadas enantiornitinas, y este descubrimiento marca la primera vez que los científicos han encontrado contenido estomacal de una enantiornitina en la Biota de Jehol de China a pesar de los miles de fósiles descubiertos. "Siempre ha sido extraño que no supiéramos qué comían, pero este estudio también apunta a un problema más amplio en paleontología: las características físicas de un fósil no siempre cuentan toda la historia sobre lo que comía el animal o cómo vivía", dice O'Connor. Dado que aparentemente el Longipteryx no cazaba peces, eso deja una pregunta: ¿para qué usaba su pico largo y puntiagudo y sus dientes increíblemente fuertes? "El esmalte grueso está sobrepotenciado, parece que lo usara como arma", dice Clark, quien se fijó en las aves modernas para tratar de entender qué hacía el Longipteryx con su pico. "Una de las partes más comunes del esqueleto que las aves usan para exhibiciones agresivas es el rostro, el pico. Tener un pico como arma tiene sentido, porque aleja el arma del resto del cuerpo para evitar lesiones". "No hay aves modernas con dientes, pero sí hay unos colibríes realmente pequeños y geniales que tienen proyecciones queratinosas cerca de la punta del rostro que se parecen a las que se ven en el Longipteryx, y las usan como armas para luchar entre sí", dice O'Connor. Los picos de los colibríes que se han convertido en armas han evolucionado al menos siete veces, lo que les permite competir por recursos limitados. Clark sugirió la hipótesis de que tal vez los dientes y el pico del Longipteryx también sirvieron como arma, tal vez evolucionando bajo selección social o sexual.

