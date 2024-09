El PP reta al PSOE a posicionarse "en favor de la democracia" en Venezuela y tilda de "indecente" su enmienda

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha emplazado este martes al PSOE a posicionarse "en favor de la democracia" en Venezuela y ha calificado de "indecente e inmoral" la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista a la iniciativa del Grupo Popular, en la que se pide que el Congreso reconozca como presidente al opositor venezolano Edmundo González tras las elecciones del 28 de julio. "Con respecto a nuestra proposición no de ley sobre Venezuela, del PSOE lo único que conocemos es una enmienda indecente e inmoral que pone a los pies de los caballos la posición del Partido Socialista", ha asegurado Tellado en una rueda de prensa, donde no ha precisado si el PP permitirá que los puntos de su iniciativa se voten de forma separada o al final será todo en bloque. En concreto, los socialistas han presentado una enmienda en la que se abren a que la UE analice si ese reconocimiento puede ayudar a conseguir una "solución política negociada" a la situación de aquel país. También piden que reconozca la labor de mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. CRÍTICAS A SÁNCHEZ Y AL PSOE POR SU POSICIÓN Tellado ha echado en cara al jefe del Ejecutivo y al PSOE que el "exilio del presidente legítimo de Venezuela" les parezca "un triunfo que hay que celebrar". "El único que tiene motivos para celebrarlo se llama Nicolás Maduro, que ve cómo con esta acción se le facilita seguir en el poder, despuçes de haber pedido las elecciones", ha enfatizado. En este sentido, ha resaltado que el Gobierno "tiene que decidir en estos momentos si está con Maduro o si está con la democracia". A su entender, si el Gobierno está a favor de la democracia en Venezuela "lo que tiene que hacer es trabajar para que Edmundo González pueda volver" a su país "garantizándole su integridad para que el 10 de enero tome posesión como presidente legítimo" y que "el que tenga que salir del país sea Nicolás Maduro para rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se le imputan". "Nosotros tenemos que decir en nombre del PP que la democracia no se rinde y que el PP tampoco. Lamentablemente parece que Sánchez sí. Sánchez se ha rendido a intereses que todavía no alcanzamos a entender pero esperemos que lo que ha sucedido en las últimas horas y el papel que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez en todo esto apoyando a la dictadura de Nicolás Madurono se tenga que interpretar dentro de poco con el precio de otras maletas que lleguen también a Barajas", ha aseverado. PIDE QUE EDMUNDO GONZÁLEZ PUEDA TOMAR POSESIÓN EN ENERO Tellado ha asegurado que el PP lo que exige "al régimen de Maduro es que acepte el resultado y que inicie una transición pacífica" para que el próximo 10 de enero, tal y como estaba previsto, Edmundo González Urrutia pueda tomar posesión como presidente de la República. "Le pedimos al Gobierno de España que avale, que respalde, que apoye a Edmundo González Urrutia, ganador legítimo", ha agregado, para añadir que tienen que "defender que la democracia se imponga frente a la dictadura". En este punto, Tellado ha indicado que al PP lo que le gustaría es que el PSOE "no tenga dudas entre apoyar a Nicolás Maduro o defender la democracia", criticado que el expresidente Zapatero "se haya prestado a blanquear al régimen de Maduro es grave". "Que un expresidente del Gobierno de España se haya prestado a dar apariencia democrática a un proceso electoral plagado de dudas y de incertidumbres es tremendamente grave. Nosotros le pedimos al Partido Socialista que hoy se posicione claramente en favor de la democracia. Tiene una oportunidad única para ser claros, que es apoyar una iniciativa del Partido Popular", ha abundado, para añadir que ese texto ha sido impulsado por el "comando Venezuela" que reside en España. Al ser preguntado si el PP hubiera preferido que Edmundo González permaneciera en Venezuela, Tellado ha indicado que ante el paso que ha dado Edmundo González Urrutia --aterrizó el domingo en España en calidad de asilado político-- él no lo va a "juzgar". "Lo único que sé es que es el ganador de unas elecciones que, pese a todas las trampas a las que se ha tenido que enfrentar la oposición, la victoria ha sido incontestable", ha dicho, para añadir que respeta el paso que ha dado para "garantizar su seguridad personal que estaba puesta en amenaza". COMPARTE LAS PALABRAS DE GONZÁLEZ PONS Interrogado después por las declaraciones del eurodiputado Esteban González Pons asegurando que María Corina Machado "ni se vende ni se rinde ante la dictadura", Tellado ha señalado que su compañero de partido lo que ha hecho es recordar que Machado era la candidata de la oposición pero fue "inhabilitada por el régimen", de forma que "se le impidió ser candidata". "Y en ese contexto la oposición unida encontró un liderazgo que era el de Edmundo González Urrutia, que fue el candidato a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Por lo tanto, suscribo íntegramente las palabras de Esteban González Pons", ha apostillado.

Compartir nota: Guardar Nuevo