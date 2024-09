El Pleno del Congreso muestra rechazo a la propuesta de Vox de eliminar subsidio a menores migrantes que han delinquido

Todos los grupos del Congreso han mostrado su rechazo a la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX por la que pide modificar la Ley General de Seguridad Social para "eliminar el subsidio" a los menores extranjeros que hayan estado internados por cometer delitos, y reclama que sean expulsados cuando cumplan 18 años. Según precisa Vox en su proposición, la Ley General de la Seguridad Social incluye entre los beneficiarios del subsidio por desempleo "a los liberados de prisión" que cumplan los requisitos y que hayan estado más de seis meses en la cárcel, y esa ayuda se extiende también a "los menores liberados de un centro de internamiento en el que hubieran sido ingresados como consecuencia de la comisión de hechos tipificados como delito". Además, critica que se les proporciona de forma gratuita otra serie de ayudas para su subsistencia, seguridad y formación y cuando alcanzan la libertad son destinatarios de un subsidio público inembargable, algo que, según remarca Vox, "no perciben las víctimas de sus actos delictivos". "España está sufriendo una invasión migratoria coordinada desde diferentes puntos, que está desbordando nuestras instituciones y muchos lugares de la geografía de España", ha advertido el diputado de VOX José María Figaredo, durante el debate para la toma en consideración de la proposición de ley. INSEGURIDAD, OKUPACIÓN Y ROBOS Además, Figaredo ha vinculado la migración con "la inseguridad, la okupación, los robos y la proliferación de crímenes que nunca se habían visto en España". Frente a esta situación que, según ha dicho, sufren los españoles más "humildes", el diputado de Vox ha pedido "fronteras firmes, férreas, claras"; la "repatriación inmediata" de todos aquellos que acceden vulnerando la ley y el orden" y "sanciones para los buques que colaboran con el tráfico de personas", porque, según ha denunciado esta situación "se produce por la connivencia entre el Gobierno y las mafias". "LO QUE SOSTIENEN YA ESTÁ REGULADO" En el turno de portavoces, el diputado del PSOE Lázaro Azorín ha reprochado a Vox que inicie el curso político haciéndoles "perder el tiempo" con una proposición que, según ha señalado, "no se sostiene porque lo que proponen ya está regulado". Además, les ha acusado de valerse de una "retórica retorcida" que busca "generar miedo y rechazo hacia la población árabe". Por su parte, el diputado del grupo parlamentario popular Asier Antona ha acusado de "cinismo" a los partidos de izquierda que "vienen a hablar del subsidio" cuando, según ha dicho, ha sido "el Partido Socialista, el Gobierno y los partidos de izquierdas que apoyan al Gobierno, quien han eliminado a través del Real Decreto 2/2024 del 21 de mayo, ese subsidio". "Ni voy a hacer populismo con este tema, ni voy a hacer demagogia con este tema, y mucho menos me voy a apuntar al discurso de la xenofobia", ha remarcado. Mientras, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha tachado a los diputados de Vox de "matones de colegio" y les ha afeado que no les "molesta" la migración procedente de Venezuela que vive en el barrio de Salamanca, "little Caracas", gente "que tiene dinero para comprar 20 pisos y ponerlos a, por ejemplo, 1.500 euros al mes", pero sí le "molesta el chaval que llega en un cayuco o los bajos de un camión". PONE "EN LA DIANA" A UN COLECTIVO VULNERABLE Por otro lado, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha calificado a los diputados de Vox de "racistas, xenófobos, alarmistas, también conocidos popularmente como asustaviejas" y ha calificado su propuesta de "disparate" porque "pone en la diana a los menores extranjeros, a un colectivo social vulnerable". También ha mostrado su rechazo a la propuesta el diputado de Més per Mallorca integrado en el grupo Sumar Vicenç Vidal Matas, quien ha criticado que la iniciativa de Vox "destila odio" y es "objetivamente racista, vergonzosa, demagógica" y "contraria a los derechos humanos" por lo que les ha pedido que la "retiren de forma inmediata". También les ha acusado de "mentir" y de ser "cobardes" por ir contra "los más débiles". Asimismo, el diputado del PNV Mikel Legarda ha avanzado que no apoyarán la propuesta de Vox tanto por "mostrar incoherencias como por no justificar, desde el principio de no discriminación y equidad, que la medida sólo se proyecte sobre un tipo de menores y no sobre todos".

