El partido de Ben Gvir critica al presidente de Israel por pedir un acuerdo de liberación de rehenes

El partido ultraderechista israelí Otzma Yehudit, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha cargado contra el presidente de Israel, Isaac Herzog, por pedir unidad a las formaciones de todo signo para lograr un acuerdo para la liberación de los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza desde los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. El mandatario ha solicitado a los partidos que "den pasos para presionar a los que toman las decisiones para lograr la vuelta a casa de los secuestrados", en el marco de las conversaciones indirectas con Hamás para un posible alto el fuego en el enclave palestino que incluya la liberación de los rehenes. Sin embargo, Otzma Yehudit ha recalcado que las palabras de Herzog suponen "un llamamiento irresponsable" que "colabora con la propaganda de Hamás y el libelo de sangre de la extrema izquierda", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. Así, el partido de Ben Gvir ha manifestado que está comprometido con trabajar para lograr la vuelta de los rehenes, si bien no a través de un acuerdo de alto el fuego con Hamás. La formación ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de continuar con la ofensiva contra Gaza. En este sentido, Ben Gvir ha apostado en todo momento por continuar con la ofensiva contra Gaza y se ha mostrado en contra de las negociaciones para un alto el fuego y la semana pasada llegó a decir que "trabaja" para "detener" los contactos, mediados por Qatar, Egipto y Estados Unidos. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los citados ataques, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados. La ofensiva deja hasta la fecha cerca de 41.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 690 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o colonos.

