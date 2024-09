EEUU pide a Israel "cambios fundamentales" en sus operaciones en Cisjordania tras la muerte de una activista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha reclamado este martes a Israel que lleve a cabo "cambios fundamentales" a la forma en la que opera en Cisjordania tras la muerte la semana pasada de una activista estadounidense tiroteada por militares durante una protesta y ha afirmado que la investigación preliminar parece mostrar que fue un acto "no provocado e injustificado". "Por lo que hemos visto de esta investigación, parece mostrar lo que los testigos dijeron y deja claro que su muerte fue no provocada e injustificada", ha dicho, antes de agregar que "nadie debería ser tiroteado y morir por acudir a una protesta". "Nadie debe poner su vida en riesgo sólo por expresar libremente sus opiniones", ha manifestado. Así, ha destacado que Washington considera que Israel debería aplicar cambios en sus normas de actuación en la Cisjordania ocupada y ha recordado las denuncias que se suceden sobre un "uso excesivo de la fuerza" contra palestinos y sobre las acciones de las fuerzas de seguridad durante los ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este. "Es inaceptable. Tiene que cambiar. Lo dejaremos claro a la cúpula del Gobierno israelí", ha destacado Blinken, quien ha reiterado que la investigación en torno a la muerte de la activista, Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años y ascendencia turca, deja claro que "hay graves problemas que han de ser abordados". "Insistiremos en que sean abordados", ha remachado. Poco antes, el Ejército israelí había afirmado que su investigación preliminar en torno a la muerte de Eygi, quien recibió un disparo en la cabeza durante una protesta contra loa asentamientos en Cisjordania, mostraba que fue "no intencionada", antes de agregar que el objetivo de los disparos era otra persona presente en la zona. La familia de la activista pidió a Washington que ordenara una "investigación independiente" argumentando que "dadas las circunstancias del asesinato de Aysenur, una investigación israelí no es adecuada", mientras que el Gobierno palestino condenó "firmemente" la "brutal ejecución" de la joven. Las autoridades palestinas han cifrado en más de 690 los muertos y en cerca de 5.700 los heridos desde el 7 de octubre de 2023 --fecha de los ataques ejecutados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas-- por las operaciones de las fuerzas de Israel y los ataques por parte de colonos, que ya habían dejado una cifra récord de muertos en Cisjordania y Jerusalén Este en los meses de 2023 previos al 7 de octubre.

