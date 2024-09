EEUU cree que los envíos de misiles balísticos de Irán a Rusia son "perjudiciales" pero no los confirma

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado este lunes que los supuestos envíos de misiles balísticos de Irán a Rusia son "perjudiciales" tanto para Ucrania como para Oriente Próximo, si bien ha asegurado que no puede confirmar estos informes. "No puedo confirmar los informes de que la transferencia se ha producido. (...) Cualquier disposición de ese tipo de tecnología no sólo tendría un efecto perjudicial sobre la capacidad de los ucranianos para seguir defendiéndose (...) y podría tener efectos igualmente perjudiciales en Oriente Próximo", ha expresado Kirby durante una rueda de prensa. En ese sentido, ha destacado el "cada vez mejor" programa de misiles balísticos iraní, que además se podría ver beneficiado de estos envíos mediante una "asociación con Rusia" que precisamente le permita mejorar aún más sus capacidades, algo que considera como un "resultado peligroso" debido a las "acciones desestabilizadoras" de Teherán en la región. Unas horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha anunciado la convocatoria del encargado de negocios en funciones de Irán en Ucrania, Shahryar Amuzeghar, para trasladarle una "severa advertencia" por las informaciones sobre el suministro de misiles balísticos a Rusia. El diario 'Financial Times' ha publicado citando fuentes ucranianas que Irán ha enviado "más de 200" misiles balísticos de corto alcance Fath-360 a Rusia y que el cargamento ha llegado esta misma semana al mar Caspio. Estos proyectiles tienen un alcance de 120 kilómetros y podrían ser utilizados por Rusia para atacar la infraestructura ucraniana y ciudades del norte del país cercanas a la frontera rusa.

Compartir nota: Guardar Nuevo