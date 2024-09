Bruselas ve "inaceptable" la amenaza de Orbán de enviar migrantes y tomará medidas si sigue adelante

La Comisión Europea considera "inaceptable" que el Gobierno húngaro afirme que pagará el viaje a Bruselas a los migrantes en situación irregular y demandantes de asilo que lleguen a Hungría y no dudará en tomar medidas si el Ejecutivo de Viktor Orbán lleva a cabo tal amenace. "Contraviene los principios de cooperación leal con el resto de los Estados miembro y con las instituciones de la UE y es inaceptable", ha zanjado en una rueda de prensa en la capital comunitaria el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer. Antes, la portavoz comunitaria en materia migratoria, Anitta Hipper, había apuntado de la misma manera que el Ejecutivo comunitario no dudará en emplear "todos sus poderes" para "asegurar que esta acción no tiene lugar" y que el Gobierno de Orbán se abstiene de llevar a cabo su amenaza. Ya el lunes fue el Gobierno belga censuró que el Gobierno húngaro pretenda "instrumentalizar la migración" para usarlo como amenaza y anunció que ha solicitado al embajador belga ante la UE de pedir explicaciones al embajador húngaro. "Como Estados miembro de la UE debemos trabajar juntos para una política migratoria justa, humana y eficaz. La transferencia unilateral de las responsabilidades mediante este tipo de amenazas daña la solidaridad y la cooperación en el seno de la UE", dijo en un comunicado difundido en redes por la secretaria de Estado de Asilo y Migración, la liberal Nicole de Moor. Aunque Budapest ya amagó en verano con facilitar el viaje de migrantes irregulares a la capital europea en señal de protesta contra la UE, la tensión se elevó este lunes después de que el ministro de Interior húngaro, Bence Retvari, diera una rueda de prensa delante de una decena de autobuses preparados para el viaje "sólo de ida". "Si la UE, Bruselas, quiere obligar a Hungría a dejar entrar a migrantes ilegales que ya hemos parado millones de veces en la frontera, entonces regalaremos a los migrantes ilegales que lo deseen un billete gratuito, sólo de ida, a Bruselas", afirmó.

Compartir nota: Guardar Nuevo