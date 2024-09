Aumenta la participación en las elecciones de Jordania pese al escepticismo de votantes

Amán, 10 sep (EFE).- Jordania está inmersa este martes en el recuento de votos de las elecciones parlamentarias, que registraron una participación del 32,25 % -más de dos puntos por encima respecto a los comicios de 2020-, con marcada falta de confianza e indiferencia por parte de los electores y con la vista puesta en los islamistas.

El portavoz de la Comisión Electoral Independiente (CEI), Mohamed Jair al Rawashdeh, afirmó al cierre de los colegios electorales que la participación electoral total en las circunscripciones del reino hachemita alcanzó el 32,25 %, más de dos puntos superior a las elecciones de hace cuatro años, cuando se alcanzó un 29,9 %.

La jornada transcurrió sin sobresaltos y en un ambiente tranquilo, informó a primera hora de la tarde la jefa de la misión de observación europea, la eurodiputada Zeljana Zovko, quien detalló que los observadores no registraron ninguna incidencia relevante más allá de situaciones puntuales que se resolvieron en el momento.

Pese a la atmósfera calmada y el ligero incremento en la participación, los datos de compromiso con las urnas por parte de los ciudadanos con derecho a voto siguen siendo bajos.

El estudiante universitario Ahmed al Rababa no votó porque, según comenta, les "prohibieron afiliarse a partidos y participar en manifestaciones en la universidad durante muchos años", algo que desincentivó la implicación ciudadana. "¿Por qué hoy debemos estar convencidos de la importancia de la representación partidista en el Parlamento?", preguntó.

Al Rababa cree que "los partidos debían haber construido una base popular hace muchos años para representar las condiciones y los desafíos de Jordania", al tiempo que considera que la nueva ley electoral, surgida de unas enmiendas en 2022, es tan reciente que no ha dado tiempo a la ciudadanía para construir su identidad partidista.

Elham Hussein apoya la opinión de Al Rababa. "No sé qué partido me podría representar y aún no he tenido la oportunidad de encontrar la ideología que se adapte a mis ideas. Tengo 30 años y hasta el día de hoy nunca participé en ningún partido, ni voté en unas elecciones", dijo a EFE.

Uno de los jóvenes que decidió votar fue Mohamed al Qawaqna, quien dijo a EFE: "Cosecharemos los frutos de esta ley en la próxima sesión", mientras que otra chica, Maram al Momani, votó porque espera que "este consejo se base en ideas y programas y no dependa de personas".

El portavoz de la CEI enumeró algunas incidencias puntuales en estas elecciones en las que estaban llamados a las urnas 5.115.219 ciudadanos (2.425.293 hombres y 2.689.926 mujeres) y en las que registraron "44 casos de vulneraciones que fueron remitidas a la Fiscalía general".

Al Rawashdeh detalló que "29 de estas incidencias fueron por fotografiar papeletas y violar el voto secreto; además, se dieron 7 casos de suplantación de identidad, 5 casos de falta de tinta, 2 ataques contra el comité y un caso de compra de votos de un elector", si bien no ofreció más información sobre estos datos.

Problemas con la conectividad electrónica y pausas para la oración o el almuerzo fueron otras circunstancias que paralizaron puntualmente las votaciones en diferentes puntos del país en esta jornada electoral, supervisada por un equipo de 120 observadores de la Misión de Observación Electoral de la UE.

Un total de 36 partidos políticos han presentado nombres y 937 candidatos (747 hombres y 190 mujeres) concurren en 172 listas para los 97 escaños asignados a 18 distritos locales, mientras que 686 candidatos (505 hombres y 192 mujeres) de 25 listas compiten por los 41 escaños asignados al distrito electoral nacional.

Estas elecciones de Jordania, donde una gran mayoría de la población tiene origen palestino, vienen marcadas por la guerra en la Franja de Gaza, que podría repercutir en un voto favorable a determinados partidos, como el Frente de Acción Islámica (FAI), el brazo político de los Hermanos Musulmanes y mayor partido de la oposición.

Sin embargo, también representan una oportunidad para las mujeres jordanas, debido al aumento de su representación en el Parlamento, ya que la nueva ley electoral les asigna 18 escaños, frente a los 15 que tenían anteriormente, según el sistema de "cuotas".

El recuento comenzó inmediatamente después del cierre de los colegios, pero los resultados se anunciarán en las 48 horas siguientes al cierre de las urnas, informó la CEI. EFE

