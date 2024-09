Apple Intelligence llegará a iPhone 15 Pro, iPad y Mac con chip M1 y versiones posteriores a partir de octubre

Apple ha confirmado que Apple Intelligence llegará en octubre en inglés de Estados Unidos para usuarios de este país, se ampliará en diciembre a otros como Reino Unido e integrará nuevos idiomas, entre ellos, el español, a partir de 2025, para utilizarlo en iPhone 16, los modelos Pro de iPhone 15 y dispositivos como iPad o Mac con chip M1 y versiones posteriores. La compañía presentó Apple Intelligence el pasado mes de junio, en el marco de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC). Entonces, comentó que se trataba de un ecosistema gratuito que empleaba la Inteligencia Artificial (IA) para personalizar la experiencia del usuario. Este lunes, durante la presentación de sus nuevos productos, la firma tecnológica ha recordado que la familia de 'smartphones' iPhone 16 pronto tendrán soporte para Apple Intelligence, que llegará con la versión beta de iOS 18.1. También llegará a tabletas a través de iPadOS 18.1 y a ordenadores con macOS Sequoia 15.1. De esta manera, estará disponible en el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, los modelos más avanzados de iPhone 15 -Pro y Pro Max-, así como iPad y Mac con chip M1 y versiones posteriores que tengan configurado el idioma de Siri y del dispositivo en inglés de Estados Unidos. Asimismo, se espera que se vayan añadiendo plataformas e idiomas a lo largo del próximo año. En cuanto a su disponibilidad, durante el evento también se avanzó que la primera versión de Apple Intelligence llegará en octubre a Estados Unidos, con soporte para inglés. En diciembre, se lanzará en otras variedades de este idioma para Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Reino Unido. Ya en 2025, en cambio, Apple planea implementar la compatibilidad de este sistema con otros idiomas, como el español, el chino, el francés o el japonés; aunque, por el momento, no ha concretado en qué regiones se podrá utilizar ni fecha concreta. FUNCIONALIDADES DE APPLE INTELLIGENCE Apple recordó en la presentación de sus productos que este ecosistema integra diferentes herramientas para facilitar la escritura, generar imágenes con Genmoji e Image Playground -que llegarán más adelante de este año- o buscar fotografías en la Galería indicando únicamente su descripción. Asimismo, Apple Intelligence ofrecerá inteligencia visual, que tiene un funcionamiento similar a Google Lens, así como resúmenes en la 'app' de Mail que muestran la información más destacada o notificaciones prioritarias que se colocan en la parte superior. Todas estas funcionalidades impulsadas por IA no llegarán con la primera actualización de iOS, iPadOS y macOS Sequoia, sino que se añadirán a Apple Intelligence en los próximos meses a través de distintas actualizaciones de 'software', según se comentó durante la presentación del producto. De esa manera, a finales de año y en los meses posteriores se añadirá la prestación de Varita gráfica, para hacer las notas visualmente más atractivas al convertirlas en bocetos, o Private Cloud Compute, que "lleva la privacidad y la seguridad de los dispositivos a la nube para disponer de aún más inteligencia". Gracias a esta funcionalidad, la información de los usuarios nunca se almacena o se comparte con Apple y solo se utilizará para realizar sus peticiones. Asimismo, la marca sañaló que para aquellos que itilizasen ChatGPT a través de Siri o de las herramientas de escritura, se han integrado mecanismos para proteger la privacidad, como las direcciones IP ocultas.

Compartir nota: Guardar Nuevo