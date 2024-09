AMD fusionará las arquitecturas para 'gaming' y centros de datos para crear una microarquitectura UDNA enfocada en la IA

AMD ha anunciado un nuevo diseño de arquitectura con la que fusionará los gráficos para 'gaming' RDNA y las arquitecturas enfocadas al centro de datos CDNA en una microarquitectura a la que ha denominado UDNA, que estará centrada principalmente en la Inteligencia Artificial (IA). La arquitectura RDNA es una tecnología integrada en los procesadores AMD diseñada para impulsar productos gráficos para videojuegos, sobre todo, relacionados con el mercado de consumo. Por su parte, la arquitectura CDNA está ideada para impulsar cargas de trabajo de computación en centros de datos, incluidas tareas relacionadas con la IA y HPC de procesamiento intensivo. En este marco, la compañía ha compartido que está adoptando una nueva estrategia con la que pretende unificar estas dos tecnologías en un mismo diseño, con una nueva microarquitectura a la que se refiere como UDNA. En concreto, esta nueva microarquitectura estará enfocada principalmente para impulsar la IA, tal y como ha explicado el vicepresidente sénior y gerente general del Grupo de Negocios de Computación y Gráficos de AMD, Jack Huynh, en una entrevista para Toms Hardware, en el marco de la feria tecnológica IFA en Berlín. Esta unificación de arquitecturas presentará facilidades para los desarrolladores ya que, actualmente, "tienen que elegir y el valor no mejora", tanto para crear productos destinados al consumidor como para cargas de trabajo de datos, según ha matizado Huynh. Así, el principal objetivo de la compañía con este cambio es reducir la complejidad para llegar a la mayor cantidad posible de desarrolladores para hacer crecer su negocio. "Estoy pensando en millones de desarrolladores, ahí es donde queremos llegar", ha sentenciado el directivo de AMD. Con todo ello, la unificación de ambas arquitecturas en UDNA también es un avance para AMD con respecto a su compañía rival Nvidia, que utiliza su arquitectura unificada CUDA en sus productos para todos los usos, aprovechando las microarquitecturas subyacentes tanto para la IA, como para HPC y juegos. Según Huynh, cuatro millones de desarrolladores utilizan la tecnología CUDA de Nvidia. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de AMD con UDNA es lograr un resultado similar, y que la gran mayoría de desarrolladores puedan utilizarla para varios propósitos, simplificando así el trabajo. Con respecto a cuándo se lanzará esta nueva microarquitectura UDNA, Huynh ha indicado que aún queda desarrollo por delante y que, por el momento, continúan trabajando para "encontrar la forma correcta" de establecer esta unificación "para no romper las cosas". AMD PRIORIZA LA IA FRENTE A LAS GPU INSIGNIA PARA GAMERS Siguiendo esta línea, AMD también ha manifestado su intención de priorizar productos diseñados para impulsar la IA antes que las GPU insignia de alta gama para videojuegos. En este sentido, AMD ha explicado que, en el entorno de las GPU para videojuegos su objetivo es generar escala y más participación de mercado a precios más asequibles. Es decir, llegar a más usuarios con productos más básicos pero con un precio adaptado a sus necesidades. "Mi prioridad número uno en este momento es construir escala, para llegar al 40 a 50 por ciento del mercado más rápido", ha sentenciado Huynh en declaraciones al medio citado anteriormente, al tiempo que ha señalado que no quiere que AMD sea la empresa que "solo puedan comprar aquellos que pueden permitirse un Porsche o un Ferrari". De esta forma, el directivo ha aclarado que la idea de la tecnológica es desarrollar los mejores productos "al precio de sistema adecuado", para obtener el mayor liderazgo posible en el sector 'gaming'. No obstante, también ha indicado que, en un futuro, una vez hayan conseguido crear escala para AMD y, por tanto, los desarrolladores vean como una buena opción optimizar sus productos para esta marca, podrán ir a por productos insignia. "Tengo que mostrarles un plan que diga, 'Oye, podemos llegar al 40 por ciento de la participación de mercado con esta estrategia'", ha señalado Huynh en referencia a los desarrolladores, al tiempo que ha asegurado que, una vez lo consigan, será cuando la compañía podrá "ir a por lo más alto". Por el contrario, con respecto a sus productos para impulsar cargas de trabajo de IA y tareas de procesamiento de centro de datos, AMD ha señalado que sí están abogando por "ser los mejores" en el sector. De hecho, según ha indicado Huynh, AMD ya dispone de un tercio de la participación de mercado mundial con sus CPU EPYC, y pretenden continuar avanzando en esta línea para crecer más en este mercado.

