López Obrador confirma que su hijo quiere "participar" en el partido político Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este lunes que uno de sus hijos, Andrés Manuel López Beltrán, quiere "participar" en su partido político, el Movimiento Regeneración Nacional. "Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena", ha explicado López Obrador en su habitual comparecencia matutina desde el Palacio Nacional. Sin embargo, ha advertido de que nadie, ni siquiera sus familiares, se pueden apropiar de su legado o aportaciones políticas porque se trata del "legado del pueblo". López Obrador ha indicado que tenía un acuerdo con sus tres hijos mayores para que mientras él fuera una figura política activa, ellos no participarían en el ámbito público, pero una vez que se jubile, podrán hacerlo. "Quiero cumplir el compromiso, que una vez que yo me jubile, pues son libres (sus hijos), porque imagínense si en la casa siempre escuchara desde niños la palabra justicia, democracia y la actividad política, siempre", ha argumentado. Medios mexicanos han informado de que Andrés López tiene intención de ocupar el cargo de secretario general del partido una vez se retire el actual mandatario mexicano tras entregar el mando a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre.

