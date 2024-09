Trabajo llevará este lunes a los agentes sociales nuevas propuestas para la reducción de jornada

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este lunes con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a partir de las 10.30 horas para seguir negociando la reducción de la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz. Será la primera reunión de esta mesa de diálogo social tras las vacaciones de verano y en ella, según dijo esta semana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, habrá nuevas propuestas por parte del Gobierno. La última vez que tuvo lugar un encuentro de esta mesa fue el pasado 29 de julio. Pérez Rey celebró el tono "constructivo" de la reunión, en la que las patronales se comprometieron a estudiar "seriamente" la propuesta realizada por el Ministerio de aplicar de manera flexible el recorte de jornada a lo largo de 2025, mejorar el registro de jornada y garantizar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital. Dentro de esa flexibilidad ofrecida a la patronal para que la reducción de jornada a 37,5 horas entre en vigor a lo largo de 2025 y no el 1 de enero, Trabajo defiende que la mayoría de los convenios colectivos perderán vigencia entre 2024 y 2025. "Por lo tanto, está claro que durante esos dos años, la flexibilidad suficiente que vamos a incorporar a la reducción de jornada va a permitir, además, una reclamación de la propia patronal. Que los convenios colectivos puedan ya negociarse con las nuevas condiciones y no haya una afectación a los que están vigentes", declaró Pérez Rey tras la última reunión. Según Trabajo, ningún juez ni ningún tribunal ha entendido en los últimos años que un convenio colectivo tiene que revisarse porque haya un cambio en la legislación laboral. "Pero es que incluso ese argumento no tiene mucho peso porque la mayoría de los convenios colectivos van a perder su vigencia entre 2024 y 2025, que es justo cuando vamos a llevar a cabo la reducción de jornada", dijo el secretario de Estado. El Ministerio quiere acordar cuanto antes esta reducción de jornada a 37,5 horas semanales lo antes posible y considera que ha ofrecido a la patronal márgenes suficientes para que esta reducción se haga de manera progresiva sin alterar de manera importante el ritmo de las empresas. "Nosotros tenemos claro cuál es nuestro compromiso con los ciudadanos españoles, que es reducir la jornada a 37 horas y media y establecer la flexibilidad suficiente para lo que va a ser una regulación que va a durar una generación casi, pues, esa regulación tiene que irse llevándose a cabo paulatinamente", aseguró Pérez Rey. En este marco, Trabajo tiene también como objetivo mejorar el registro horario para poder verificar si se cumple legalmente con la jornada. DERECHO A LA DESCONEXIÓN En la última reunión de la mesa, el Ministerio lanzó una propuesta concreta para garantizar el derecho a la desconexión digital tanto en las modalidades presenciales de trabajo como en el teletrabajo. Se trata de evitar represalias a aquellos trabajadores que no cojan el teléfono fuera de su horario y no lean los correos electrónicos cuando están fuera de la jornada laboral. El secretario de Estado dejó claro, de este modo, que ningún trabajador podrá sufrir "ni la más mínima consecuencia negativa" como consecuencia de ejercitar el derecho a la desconexión. "Nosotros vamos a acelerar para que en septiembre podamos alcanzar un acuerdo para la reducción de jornada cuanto antes y luego, el Gobierno tiene muchas posibilidades de ir rápidamente con la tramitación normativa para que podamos cumplir con los plazos del acuerdo de Gobierno", añadió. CONFIANZA EN QUE SEA UNA REUNIÓN "FRUCTÍFERA" El secretario de Estado confía en que la reunión de este lunes sea "fructífera" y ofrezca ya "algunos resultados" porque, aunque no hay un plazo estricto, tampoco se puede esperar mucho más para llevar a cabo esta medida, comprometida por el Gobierno de coalición. "Hay un compromiso del acuerdo de gobierno que nos llama a todos, a sindicatos patronales y al propio Gobierno a poner en marcha esta reducción cuanto antes", defendió el pasado martes, durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro de agosto. Sobre las movilizaciones anunciadas por CCOO y UGT para impulsar la puesta en marcha de la reducción de jornada a las 37,5 horas semanales, Pérez Rey expresó su "máximo respeto" a las "legítimas reivindicaciones" de las organizaciones sindicales y a su libertad sindical. "Ojalá esas movilizaciones no sean necesarias y cuanto antes alcancemos en la mesa de diálogo social un acuerdo que permita que no sea necesario ninguna movilización", apuntó.

