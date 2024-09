Scholz descarta someterse a una moción de confianza en el Budestag

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha rechazado someterse a una moción de confianza en el Bundestag o Parlamento alemán, medida que iniciaría un posible proceso de convocatoria de elecciones anticipadas, según ha explicado este domingo hoy en la tradicional entrevista estival de la cadena de televisión pública ZDF. Scholz ha destacado así que el Gobierno cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para cumplir con las tareas que ahora están en juego. "Es una idea de la oposición decir esto cada tres semanas", ha reprochado. En cualquier caso, ha reconocido que formar gobiernos será difícil en un futuro próximo. "Si me permite compartir mis preocupaciones con usted: me temo que, sea como sea todo en los próximos años, en Alemania tendremos constelaciones en las que será muy complicado formar gobierno durante muchísimos años", ha indicado. Esta situación se dará tanto a nivel federal como al de los gobiernos regionales. "Y por eso es importante que encontremos juntos un estilo en el que el hecho de que partidos que quizá no concordaban al comienzo pueda dar lugar a que se alcancen logros", ha argumentado Scholz, que ha destacado que la coalición "semáforo" de socialdemócratas, verdes y liberales que encabeza ha conseguido mucho en este sentido.

Compartir nota: Guardar Nuevo