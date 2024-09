Álvaro Muñoz Escassi guarda silencio al preguntarle por su relación con Hiba Abouk

Hace unos días las cámaras captaron el momento en el que Álvaro Muñoz Escassi acudía al domicilio de Hiba Abouk en Madrid entrando en el garaje con su propio mando. Unas imágenes que demuestran que ambos siguen teniendo relación, pero lo cierto es que al día siguiente la actriz negaba tener algo más que una amistad con el jinete. "No hay nada que confirmar, chicos ya os lo he dicho, somos amigos" decía Hiba cuando se le preguntaba por las imágenes, asegurando que está "soltera" y que no tiene que dar ninguna explicación sobre nada. Desde que el modelo rompiese su relación con María José Suárez se ha especulado sobre un posible romance con la actriz, pero ambos han evitado hablar públicamente sobre ello... Ahora que ha pasado el verano, está claro que se siguen viendo y disfrutando de su amistad. En esta ocasión, hemos podido ver a Escassi y preguntarle sobre ello, pero lo cierto es que una vez más ha evitado pronunciarse sobre la soltería confirmada de Hiba Abouk. El jinete no ha querido confirmar en qué punto está su relación con la actriz, después de haberse dejado ver accediendo a su domicilio.

