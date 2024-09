Agencias de viajes plantean una ruta con Sudamérica sin descartar China o Miami: "Sería rizar el rizo"

Las agencias de viajes de Sevilla apuntan también a Sudamérica como posible destino desde el aeropuerto de San Pablo mientras miran de reojo qué sucede con las negociaciones que mantienen diversas aerolíneas al hilo de una futura conexión directa de China y Estados Unidos con la capital andaluza. En ese supuesto, y siendo una opción "magnífica" cualquier enlace con America del Norte, el hecho de lograr también una ruta área con Latinoamérica "sería rizar el rizo". Así lo expresa el presidente de las agencias de viajes de Sevilla (Aevise), Carlos Martín, en declaraciones a Europa Press, en las que se muestra prudente acerca de esa probable conexión con el gigante asiático en el año 2025; ello, después de que el presidente Juanma Moreno se mostrara confiado al respecto tras participar, junto a una delegación andaluza, en una reunión con directivos de Air China en el marco de la reciente misión comercial que ha llevado a cabo el Gobierno autonómico. Se trata, en todo caso, de una "muy buena noticia" teniendo en cuenta el potencial que tiene China, como lo avalan los datos de turistas que registra Sevilla y que "multiplica hasta por cuatro" las cifras de visitantes que contabiliza Málaga --ciudad que también se postula para esta conexión directa--, "sin olvidar que el turista de ese país no busca sólo sol y playa, sino que demanda más cultura, ya sea flamenco o monumentos, sin dejar de lado la gran ciudad que es Málaga". En esa misma línea, el alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, destacaba esta misma semana el hecho de que Sevilla reciba anualmente 36.000 turistas procedentes de China, mientras que Málaga, poco menos de 8.000 visitantes, de modo que ese mercado supone para la ciudad el octavo, frente al vigésimo puesto que ocupa en el ranking de la capital costasoleña. En opinión del máximo responsable de Aevise, los tres destinos --Estados Unidos, China y Sudamérica-- son igual de importantes y supondrían un "salto cualitativo" y la consolidación de la marca Sevilla, si bien reconoce que de ellos, "el americano, quizás, es el más interesante por el volumen de turistas que llegan a nuestra ciudad y su alto nivel adquisitivo". Desde la patronal de las agencias de viajes también se pone sobre la mesa otro país del continente americano como posible destino: México. "¿Por qué no? El mexicano es un apasionado de nuestra cultura y de los toros". Sin embargo, en general, pese a las negociaciones que gobiernos como el Ayuntamiento hispalense mantiene abiertas con compañías aéreas y "lo atractivo de nuestro destino", no es menos cierto que existe un problema con la disponibilidad de aviones, recuerda. BALANCE 'MUY SATISFACTORIO' EN VERANO Las agencias avanzan que el verano ha sido "muy bueno" para el sector, en términos económicos, según los primer datos recabados entre los asociados, pero "ya no se crece como antes y lo hemos hecho de una forma menor en relación al pasado año". En cuanto a las preferencias de los sevillanos, ésta es muy variada. "Siguen predominando los destinos centroeuropeos, Japón y Estados Unidos, pero también se une con fuerza Tailandia y los cruceros". En relación a esto último, el auge experimentado por este segmento del sector es "muy positivo para la ciudad; no tanto para las agencias, ya que los paquetes turísticos se cierran en origen". "No obstante, el mayor número de atraques en Sevilla, sobre todo de grandes buques, que se viene registrando año a año, nos posiciona como puerto fluvial importante y, además, está el hecho de que el crucerista suele ser un viajero con alto poder adquisitivo, lo que redunda en la ciudad", añade.

