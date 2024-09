Sábado, 7 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Opositores asilados denuncian que policías "asedian" la residencia de Argentina en Caracas

Caracas (EFE).- Agentes policiales de Venezuela "asedian" la noche de este viernes la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas -bajo protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática del país austral-, donde se encuentran refugiados seis opositores desde marzo, denunciaron dos de los asilados. A través de la red social X, el coordinador Internacional de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por María Corina Machado-, Pedro Urruchurtu, indicó que agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), junto con "funcionarios encapuchados y armados, rodean" el lugar. Por su parte, el exdiputado Omar González, miembro también de VV, denunció el corte del suministro eléctrico a la residencia, tras lo que está funcionando una "pequeña planta de emergencia" para contar con el servicio.

VENEZUELA CRISIS

González, Aznar y Rajoy respaldan una denuncia contra Nicolás Maduro en la CPI

La Haya (EFE).- Una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) "la captura y detención inmediata del presidente venezolano, Nicolás Maduro; de su número dos, Diosdado Cabello, y de toda la cadena de mando del país". Un hecho sin precedentes según dijo a EFE el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte. Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.

VENEZUELA CRISIS

Argentina insta a Corte Penal Internacional a solicitar orden de detención contra Maduro

Buenos Aires (EFE).- La Cancillería argentina instó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "y otros cabecillas del régimen", "ante el agravamiento de la situación" tras los comicios presidenciales en el país caribeño el pasado 28 de julio. "Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen", informó la Cancillería en un comunicado. El Ejecutivo argentino anticipó además que el próximo lunes presentará una nota ante la Fiscalía en la que argumenta que "la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención".

UCRANIA GUERRA

EE.UU. no permite a Ucrania el uso de armas de largo alcance contra territorio ruso, mientras Zelenski alega por seguridad

Berlín/Roma (EFE).- El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, descartó la posibilidad de que EE.UU. autorice de forma expresa a Ucrania usar las armas de largo alcance que le envía para atacar objetivos en territorio ruso. "No se trata de una sola cosa sino de la combinación de las capacidades y de cómo se integran", dijo al terminar una reunión del grupo de contacto de Ramstein. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró en el Foro de Cernobbio (norte de Italia) que Rusia lanza unas 4.000 bombas al mes contra su territorio y también ataca "con misiles balísticos" producidos por Irán. "No habrá reconstrucción real si no hay seguridad real", aseguró Zelenski.

EEUU TRUMP

Trump califica de "gran noticia" el aplazamiento de sentencia de su caso penal en Nueva York

Nueva York (EFE).- El expresidente estadounidense y candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, celebró el aplazamiento este viernes de la sentencia de su caso penal en Nueva York calificándolo como "una gran noticia" fruto de un proceso que, según él, "no debió comenzar jamás". "La caza de brujas del fiscal de distrito de Manhattan se ha pospuesto porque todo el mundo se dio cuenta que no había caso. Es un ataque político contra mí por parte de la camarada Kamala Harris con el propósito de interferir en las elecciones (...) Este caso no debió comenzar jamás", dijo Trump en un evento junto a un potente colectivo de policías en Charlotte (Carolina del Norte). El juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Juan M. Merchan, había retrasado horas antes la sentencia del juicio penal contra Trump "si fuera necesario" hasta el 26 de noviembre, es decir, hasta después de las elecciones, lo que supone una victoria para el equipo legal del magnate republicano.

EEUU ELECCIONES

EE.UU. acusa a Irán, Rusia y China de ser los países que intentan influir en sus elecciones

Washington (EFE).- Irán, China y, sobre todo, Rusia, son los tres países que están intentando influir en las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo noviembre con una serie de campañas de descrédito y desinformación para perjudicar la imagen de Estados Unidos y de sus candidatos. "Los tres grandes actores de influencia extranjera, Rusia, Irán y China, están tratando, en alguna medida, de exacerbar las divisiones en la sociedad estadounidense para su propio beneficio y ven los periodos electorales como momentos de vulnerabilidad", denunció este viernes en una llamada con medios un oficial de la oficina de la Directora Nacional de Inteligencia (ODNI, en inglés). Faltan dos meses para que los estadounidenses elijan quién será su presidente, si la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump.

EEUU TERRORISMO

EE.UU. anuncia el arresto en Canadá de paquistaní que planeaba un atentado en Nueva York

Nueva York (EFE).- Las autoridades estadounidenses anunciaron este viernes el arresto en Canadá de un individuo de origen paquistaní al que acusaron de planear un ataque terrorista en Nueva York en apoyo de la organización yihadista Estado Islámico (EI). El acusado, Muhammad Shahzeb Khan, de 20 años, fue arrestado el 4 de septiembre en la localidad canadiense de Ormstown, a unos 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cuando se dirigía a Nueva York, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado. El plan de Khan, de acuerdo con las autoridades, era utilizar armas automáticas y semiautomáticas inicialmente contra un centro judío en Brooklyn, aunque posteriormente el acusado cambió su objetivo, que era causar la mayor masacre en EE.UU. desde el 11 de septiembre de 2001.

ISRAEL PALESTINA

Departamento de Estado investiga la muerte de activista estadounidense a manos de Israel

Washington/Jerusalén (EFE).- El Departamento de Estado estadounidense dijo este viernes que está investigando la muerte de una activista de este país en Nablus (Cisjordania) por un disparo en la cabeza del Ejército israelí. La activista Aysenur Egzi Eygi, de 26 años, falleció por las heridas graves al recibir un impacto de bala cuando participaba en una marcha pacífica contra los asentamientos colonos israelíes. El Departamento de Estado dijo que se trata de "una muerte trágica" de la que "está recopilando información de forma urgente sobre sus circunstancias" y que esperará a recogerla para pronunciarse con más detalle. El Ejército israelí alegó que se vio obligado a disparar para mitigar "la amenaza" de "un instigador que arrojaba piedras contras las fuerzas".

NICARAGUA CRISIS

UE dice que es "paso positivo" liberación de 135 presos políticos nicaragüenses, pide más

Bruselas (EFE).- La Unión Europea expresó este viernes su "satisfacción y alivio" por la liberación de 135 presos políticos nicaragüenses y lo consideró un "paso positivo" que "debería ir seguido de diálogo y otras medidas, incluida la liberación de los demás presos políticos". El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Peter Stano, comunicó que la UE "elogia" los esfuerzos de Washington y Managua en el proceso de negociación para garantizar el viaje seguro de los presos a Guatemala, facilitar su tránsito a los Estados Unidos u otros países y proporcionar la ayuda de emergencia necesaria. La liberación de los presos políticos nicaragüenses fue anunciada el martes por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien agregó que ahora podrán hacer trámites para presentarse en Estados Unidos o en otro lugar.

HONDURAS CRISIS

Piden la renuncia de la presidenta de Honduras por narcovídeo y restituir tratado con EEUU

Tegucigalpa (EFE).- Más de un millar de hondureños se congregaron este viernes en una movilización con antorchas para exigir la renuncia de la presidenta del país, Xiomara Castro, tras la divulgación de un video relacionado con el narcotráfico que involucra a su Gobierno, y la restitución del tratado de extradición con EE.UU. Durante la marcha pacífica, encabezada por políticos de oposición y el Ejército Ciudadano de Paz, que salió de un bulevar al este de la capital hondureña, los manifestantes exigieron la "renuncia ya" de Castro y de su familiares. Enfundados con camisetas blancas, azules y de la selección, los asistentes corearon consignas como "Fuera el familión", "Aquí no es Venezuela", "Libre nunca más" y "Si a la extradición", y portaban una pancarta grande con la imagen de Castro y el mensaje "Renuncia ya".

PAPA PAPÚA NUEVA GUINEA

El papa pide en Papúa Nueva Guinea un mejor reparto de las ganancias de las explotaciones

Port Moresby (EFE) -. El papa Francisco aprovechó este sábado su primer discurso en Papúa Nueva Guinea para instar a que los ingresos de la explotación de los recursos naturales, muchas veces en manos de sociedades extranjeras, sean mejor distribuidos para ayudar a las poblaciones de estos países. Ante las autoridades del país tras reunirse con el gobernador general, Bob Dadae, durante su primer día oficial en Port Moresby, consideró "que aunque para la explotación sea necesario recurrir a competencias más amplias y a grandes empresas internacionales, es justo que se tenga debidamente en cuenta en la distribución de los ingresos y la utilización de la mano de obra las necesidades de las poblaciones locales, de manera que se produzca una mejora efectiva de sus condiciones de vida". Francisco, llegó el viernes por la noche desde Indonesia a Papúa Nueva Guinea, una tierra rica de recursos naturales con importantes reservas minerales de oro, cobre y níquel y también rico en petróleo y gas, pero donde, según OXFAM, el nivel de desigualdad es el más elevado de toda Asia y el Pacífico y es el país fuera del África subsahariana que ocupa el puesto más bajo (156/187) en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas.

EEUU ESPACIO

La cápsula Starliner de Boeing parte de la EEI sin tripulación, debido a fallos técnicos

Miami (EFE).- La cápsula Starliner de Boeing, que presentó problemas técnicos, partió este viernes de la Estación Espacial Internacional (EEI) sin sus dos tripulantes, quienes permanecerán en el laboratorio orbital hasta febrero próximo, cuando tienen previsto regresar a la Tierra en un vehículo de SpaceX. El viaje no tripulado de seis horas hacia Nuevo México (EE.UU.) supondrá el fin de la accidentada misión de prueba de la cápsula, que de una estancia planeada de ocho días en la EEI finalmente volverá al cabo de tres meses, tras una serie de problemas con el sistema de propulsión y fugas de helio. La Starliner se desacopló con éxito del laboratorio orbital a las 18:04 hora local (22:04 GMT) de hoy y emprendió de manera autónoma un trayecto de unas seis horas hasta aterrizar en el puerto espacial White Sands (Nuevo México) con ayuda de un sistema de paracaídas.EFE

