Lula destituye al ministro de Derechos Humanos por las acusaciones de abuso sexual

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destituido este viernes al ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, después de que el movimiento 'Me Too Brasil' informara la víspera de una serie de denuncias contra él por presunto acoso sexual contra varias mujeres. "Ante las graves acusaciones contra el ministro Silvio Almeida y después de convocarlo para una conversación en el Palacio de Planalto, en la madrugada de este viernes (6), el presidente Lula decidió destituir al titular de la cartera de Derechos Humanos y Ciudadanía", señala un comunicado emitido por la Oficina de la Presidencia. El mandatario considera que la "naturaleza de las acusaciones" le hace "insostenible" mantener al ministro en su cargo. Esta decisión llega un día después de que la organización de defensa de las mujeres víctimas de violencia sexual, 'Me Too Brasil', confirmara haber recibido varias denuncias de "acoso sexual" contra Silvio Almeida. Una información que hizo pública con el consentimiento de las víctimas, afirmó en un comunicado. La Policía Federal y la Comisión de Ética Pública de la Presidencia ya han abierto sendas investigaciones para esclarecer los hechos. El Gobierno brasileño ha reiterado su compromiso con los Derechos Humanos y ha asegurado que "ninguna forma de violencia contra las mujeres será tolerada".

