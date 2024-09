La UNRWA pide un alto el fuego y dice que "la humanidad debe prevalecer" tras once meses de ofensiva en Gaza

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha reiterado este sábado su llamamiento a un alto el fuego en la Franja de Gaza y ha subrayado que "la humanidad debe prevalecer", cuando se cumplen once meses del inicio de la ofensiva tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. "Once meses. Es suficiente. Nadie puede seguir soportando esto", ha dicho el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, a través de su cuenta de la red social X. "La humanidad debe prevalecer. Alto el fuego ya", ha zanjado. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó el viernes que la situación en Gaza "es más que catastrófica" y recalcó que la crisis existente no permite "apoyar a la población a un nivel cercano al necesario". El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7 de octubre, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. La ofensiva deja hasta la fecha más de 40.900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 690 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o colonos.

