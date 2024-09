El informe preliminar del siniestro aéreo en Sao Paulo apunta a una acumulación de hielo en el avión

El informe preliminar sobre el accidente de avión registrado el 9 de agosto en Brasil, que se saldó con la muerte de 62 personas, revela que el aparato habría sufrido una acumulación de hielo por las condiciones de humedad y las temperaturas en la zona, si bien no apunta por ahora a cuál habría sido la causa del accidente. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) ha señalado en su documento que la investigación incluye el análisis de las 'cajas negras' del aparato siniestrado, que han permitido verificar que la tripulación apuntó a un fallo del sistema que impide la generación y acumulación de hielo. Asimismo, destaca que este sistema fue encendido y apagado "en numerosas ocasiones", lo que apuntaría a un fallo en su funcionamiento, según un comunicado publicado por la Fuerza Aérea de Brasil a través de su página web. El jefe del comité investigador, el coronel Paulo Mendes Fróes, ha recalcado durante la presentación de los avances en las pesquisas ante la prensa y familiares de las víctimas que "es importante subrayar que no hay un solo factor en un accidente, sino que se trata de múltiples factores que contribuyen". "La pérdida del control del aparato tuvo lugar durante un vuelo bajo condiciones favorables a la formación de hielo, pero no hubo declaración de emergencia o informe sobre condiciones climáticas adversas", ha argumentado. En este sentido, ha incidido en que "la información sobre el clima estaba disponible antes del despegue, los pilotos tenían más de 5.000 horas de vuelo y contaban con todas las licencias y certificados válidos". "El aparato fue fabricado en 2010 y tenía certificación para volar en condiciones de hielo, mientras que los pilotos tenían entrenamiento específico para este tipo de vuelos", ha detallado. Por su parte, el director del CENIPA, Marcelo Moreno, ha remarcado que "la información disponible en el informe preliminar podría ser actualizada cuando se encuentren nuevos datos. "Nuestro objetivo es publicar cuanto antes el informe final, siempre dependiendo de la complejidad de lo sucedido y de la necesidad de descubrir factores que pudieran haber contribuido (al siniestro)", ha zanjado. El avión, de la compañía Voepass, se estrelló cerca de una zona de viviendas en Vinhedo, en el estado brasileño de Sao Paulo cuando volaba del aeropuerto de Cascavel, en Parná, al de Guarulhos, en Sao Paulo. El accidente fue el siniestro aéreo con más muerts en el país desde 2007, cuando un avión de TAM se salió de pista en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, dejando 199 fallecidos.

Compartir nota: Guardar Nuevo