El Atlético de Madrid se consuela con una goleada sobre el Rangers (3-0)

Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El Atlético de Madrid, inesperadamente eliminado de la Liga de Campeones femenina al caer en los penaltis ante el Rosenborg noruego, se recompuso para hacerse con la tercera plaza del grupo 2 de la ronda 1 con una goleada sobre el Rangers escocés (3-0), víctima por su parte del Arsenal.

No le fue fácil al equipo de Víctor Martín asimilar la derrota en la semifinal ante un rival inferior, al que tuvo en su mano pero al que no supo rematar cuando tenía el marcador tras el gol de Fiamma Benítez. Sin embargo, no le quedaba más remedio.

El técnico rojiblanco modificó prácticamente al completo el once inicial para, sin opciones de progresar en la competición continental, dar minutos a sus jugadoras. Alineó de partida Patricia Larqué, Naara Miranda, Xénia Pérez, Barth, Rosa Otermín, Jensen, Tatitna Pinto, Gaby García, Emma Moreno, Fiamma Benítez y Sheila Guijarro. Y en el segundo periodo actuaron Vilde Boe Risa, Gio Queiroz, Dana Benítez, Lauren Leal y Yolanda Sierra.

También superior al equipo escocés, le costó abrir la lata. Necesitó 42 minutos para que la noruega Synne Jensen, uno de los muchos refuerzos del Atlético para esta temporada, estrenase el marcador con un magnífico disparo. Y esta vez no permitió a su rival crecerse. Sheila Guijarro (m.63) y la noruega Boe Risa (m.77) rubricaron la goleada en el segundo periodo.

Cumplido este compromiso del tercer puesto, el Atlético de Madrid mira ya a su estreno en la Liga F, en la que debutará el próximo miércoles ante el Granada en su feudo del Centro Deportivo Alcalá de Henares. EFE

jap/jpd