Dunbar:"Siempre soñé con ganar en una cima"

Picón Blanco (Burgos), 7 sep (EFE).- El irlandés Eddie Dunbar (Jayco Alula), vencedor de etapa en el Alto de Picón Blanco, dijo que esta victoria es "la más bonita" de su carrera, ya que siempre había soñado con imponerse "en la cima de una gran vuelta".

"Esta etapa es definitivamente la victoria más dulce. Dije después de ganar en Padrón la semana pasada que nunca imaginé ganar una etapa de un gran vuelta de la manera que lo hice. Lo que siempre soñé era ganar en la cima de un puerto", dijo.

Una de la claves de la victoria de Dunbar fue que conocía la subida a Picón Blanco desde hace "unos años".

"Me sentí bien en la segunda parte de la etapa y me esforcé al máximo en la subida final. Me controlé muy bien, conocía esta subida de hace unos años y sabía que había tramos empinados y partes donde se nivelaba, y que era un poco diferente a lo que se mostraba en el perfil. Corrí con mucha fuerza las partes empinadas y con bastante cautela las partes planas para asegurarme de que me quedaba suficiente energía", explicó.

Después de dos triunfos de etapa en la Vuelta, el corredor nacido hace 28 años en Banteer, no cree que esta circunstancia suponga un despegue en su carrera.

"No diría eso. He tenido buenos y malos momentos, y todo es parte del proceso. Habrá más altibajos, así es la vida, lo he aprendido a lo largo de mi carrera. Momentos como este no se dan muy a menudo, y estoy deseando compartirlos y celebrarlos con amigos y familiares", concluyó. EFE

soc/apa