Argentina flexibiliza las condiciones de entrada al país para migrantes venezolanos

Las autoridades de Argentina han informado este viernes de la puesta en marcha de un proceso de flexibilización de las condiciones de entrada al país y regularización para aquellos migrantes venezolanos que se encuentran de forma irregular en territorio argentino o que tengan intención de desplazarse pero carezcan de documentos de identidad en vigor. Así lo ha confirmado la ministra de Exteriores argentina, Diana Mondino, que ha indicado que se ha puesto en marcha un régimen especial que ha sido "confeccionado con la ayuda de otros ministerios" y cuyo objetivo es "facilitar el ingreso de venezolanos al país con fines de radicación", según un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X. "Con acciones y no retórica, ratificamos nuestro compromiso de recibir a quienes estén escapando dictaduras y busquen acá libertad", ha aseverado en relación con una medida que permite la entrada de ciudadanos venezolanos durante un periodo renovable de 90 días y siempre y cuando sus documentos de identidad no hayan expirado hace más de diez años. Además, los venezolanos menores de nueve años podrán entrar en el país de forma excepcional presentando únicamente la partida de nacimiento. Según datos del Gobierno, en la actualidad residen en Argentina más de 220.000 personas de origen venezolano. La medida llega en plena crisis política en Venezuela tras las elecciones del pasado mes de julio y el posterior cierre del Consulado venezolano en la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, lo que imposibilita a los ciudadanos venezolanos la renovación de sus documentos. Asimismo, se podrá aplicar a aquellos migrantes que ya se encuentren en el país pero no hayan logrado cumplir con los requisitos previos necesarios para regularizar su situación a través del régimen general.

