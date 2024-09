Lula descarta romper relaciones con Maduro y afirma que el bloqueo "solo daña al pueblo" venezolano

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha descartado este viernes romper relaciones con Venezuela y ha criticado las sanciones internacionales impuestas contra el país caribeño por considerar que el bloqueo "no daña a (Nicolás) Maduro", sino que "solo daña al pueblo". Lula, que ha arremetido contra el presidente venezolano por su postura tras las elecciones del pasado mes de julio, ha recalcado que Brasil sigue sin aceptar el resultado de los comicios. No obstante, ha aclarado, su Gobierno no tiene previsto romper las relaciones bilaterales. "Tampoco estoy de acuerdo con el castigo unilateral", ha aseverado durante una entrevista con la emisora de radio Difusora, en la que ha tildado la actitud de Maduro de "decepcionante". "Creo que el comportamiento de Maduro deja mucho que desear, yo creo que aquí en Brasil aprendimos a hacer democracia con mucho sufrimiento", ha aseverado. En este sentido, ha evitado posicionarse a favor del chavismo o de la oposición al resaltar que "no reconocerá la victoria de Maduro, pero tampoco la de los opositores", tal y como ha venido señalando durante este último mes. Así, ha lamentado que Maduro "tendrá que enfrentarse a las consecuencias" de no publicar las actas íntegras de los resultados electorales. Como vía para superar la crisis política, Lula ya ha sugerido previamente la convocatoria de nuevas elecciones, una idea que no ha sido bien recibida por ninguna de las partes en Venezuela. Este viernes, Lula ha vuelto a defender dicha postura: "Maduro, como presidente, debería intentar poner a prueba si realmente es el favorito del pueblo y convocar unas nuevas elecciones, pero no lo hará".

