Linkin Park anuncia su regreso con nueva cantante, disco y gira

La banda estadounidense de rock alternativo Linkin Park ha anunciado este jueves su regreso con una nueva cantante, Emily Armstrong, que se estrenará con el grupo con una gira que dará comienzo la próxima semana y con un nuevo disco llamado 'From Zero' --desde cero, por su traducción al español-- y cuyo lanzamiento está programado para el 15 de noviembre. Así lo ha confirmado el grupo en redes sociales, que además ha publicado su primera canción con Armstrong en la plataforma YouTube y que se titula 'The Emptiness Machine'. La gira comenzará en Los Ángeles (Estados Unidos) el próximo 11 de septiembre e incluirá otras cinco ciudades: Nueva York (Estados Unidos, 16 de septiembre), Hamburgo (Alemania, 22 de septiembre), Londres (Reino Unido, 24 de septiembre), Seúl (Corea del Sur, 28 de septiembre) y Bogotá (Colombia, 11 de noviembre). Linkin Park vuelve así a la escena musical tras el suicidio en julio de 2017 de su líder y cantante, Chester Bennington, una de las figuras más destacadas de este género.

Compartir nota: Guardar Nuevo