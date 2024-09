LG muestra su visión del hogar del futuro con las innovaciones 'LG AI Home' a través de ThinQ ON en IFA

LG ha compartido sus nuevos dispositivos y soluciones 'LG AI Home' con las que persigue un hogar del futuro capaz de adaptarse a las necesidades y estilos de vida de los usuarios, poniendo en el centro del ecosistema el nuevo 'hub' inteligente LG ThinQ ON. Bajo el lema 'Experience, Affectionate Intelligence (AI) Home', LG ha participado en IFA 2024 de Berlín para mostrar su gama completa de soluciones inteligentes que conforman un espacio conectado y personalizado para cualquier estilo de vida. En este sentido, tal y como ha tratado de reflejar LG en su paso por la feria, a través de un recorrido experiencial en su 'stand', el eje central de su hogar inteligente LG AI Home es su nuevo 'hub' en forma de dispositivo LG ThinQ ON, que usa la inteligencia afectiva -la tecnología inteligente empática de la compañía-, para facilitar un uso personalizado de los electrodomésticos y dispositivos conectados. ThinQ ON se integra con los electrodomésticos de LG mediante IA, formando así un centro total a través de LG AI Home Solution. Además, se trata de un sistema capaz de aprender las rutinas preferencias y comportamientos de los usuarios a lo largo del tiempo, creando así una experiencia más personalizada. Asimismo, este dispositivo puede entender el lenguaje natural y permite controlar mediante comandos de voz conversacionales una amplia gama de electrodomésticos, dispositivos IoT y servicios. El objetivo final de todo ello es que las soluciones del hogar inteligente de LG permitan a los usuarios "experimentar la facilidad del 'Zero Labor Home'" que busca garantizar "el disfrute de una vida libre de tareas domésticas cotidianas", tal y como ha explicado el presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, Lyu Jae-cheol. HOGAR PERSONALIZADO PARA MAYORES, NIÑOS Y MASCOTAS En el área denominada 'Second Youth Home', LG ha mostrado como este sistema de LG AI Home puede mejorar la vida de las personas mayores, facilitando el modo de hacer las tareas del hogar de forma más sencilla. Con ThinQ ON y su reconocimiento de voz conversacional, permite gestionar de manera autónoma cualquier labor doméstica, por ejemplo, configurando automáticamente la secadora para que se inicie cuando la lavadora termina su ciclo de lavado. Siguiendo esta línea, en lo relacionado a las familias con niños o mascotas, el 'hub' autónomo también dispone de soluciones inteligentes diseñadas para adaptarse a estos casos. Por ejemplo, el 'hub' autónomo es capaz de controlar los sensores de los electrodomésticos conectados, ajustando la configuración de los dispositivos y las condiciones ambientales para satisfacer las necesidades de los niños. Esta solución IA Home también puede activar el Modo de Sueño cuando los niños se van a dormir, de manera que les ayude a conciliar el sueño. Igualmente, se puede usar como herramienta de apoyo al aprendizaje, ya que dispone de funciones de IA generativa capaces de crear historias a partir de los dibujos de los menores. En cuanto a los hogares con mascotas, la solución AI Home ayuda a mantener el cuidado de la casa estando pendiente de cuestiones como el aire fresco y el suelo limpio de forma automática. Esto es posible al utilizar dispositivos como el purificador de aire LG PuriCare Alpha Pet Double, así como con el aire acondicionado el DUACOOL, conectados a ThinQ ON. Otra de las novedades que ha mostrado LG para mascotas es su nuevo electrodoméstico diseñado especialmente para gatos, LG AeroCat, que combina una cama para estos animales con un purificador de aire que refresca y cuida de su entorno. COCINAS INTELIGENTES Y SMART GREEN HOME Siguiendo esta línea, en el área 'Delightful Home' LG también ha permitido a los visitantes experimentar cómo ThinQ ON interactúa con los usuarios, proporcionándoles recomendaciones de recetas personalizadas, así como un completo análisis nutricional. En este apartado, la compañía ha dado a conocer sus hornos inteligentes, además del frigorífico InstaView con MoodUP, que se mimetiza con el ambiente a través de sus paneles LED. Por su parte, el área Smart Green Home de LG se ha basado en una casa autosuficiente que cuenta con electrodomésticos de alta eficiencia, incluida la solución de aerotermia Therma V R290 Monobloc y un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de última generación. Con estas soluciones y ThinQ ON, LG es capaz de optimizar el uso de la energía del hogar en tiempo real, mediante el ajuste de la configuración y los horarios de uso de los dispositivos, todo ello en función de los estilos de vida y rutinas de los usuarios. LG también ha subrayado la capacidad del 'hub' para actuar como el núcleo de diversos ecosistemas de IoT, a través de dispositivos como sensores de movimiento y de luz, de temperatura y humedad y otras opciones inteligentes. Además de todo ello, LG también ha incluido en su 'stand' ejemplos de cómo el ecosistema inteligente y abierto de la compañía integra servicios de otras marcas para "enriquecer la experiencia del cliente" y demostrar la versatilidad de sus sensores IoT. "Toda esta muestra de dispositivos de LG en IFA deja patente la escalabilidad de sus soluciones inteligentes, permitiendo a los visitantes experimentar de forma realista el entorno de vida inteligente que está creando la compañía", ha sentenciado LG.

