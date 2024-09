La ONU alerta de que la situación en la Franja de Gaza "es más que catastrófica"

Naciones Unidas ha alertado de que la situación en la Franja de Gaza "es más que catastrófica" y ha recalcado que la situación no permite "apoyar a la población a un nivel cercano al necesario", tras cerca de once meses de ofensiva militar por parte de Israel a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha destacado en un comunicado que la ONU y otras organizaciones humanitarias "siguen haciendo todo lo posible" para entregar ayuda a la población " a pesar de los desafíos". Así, ha resaltado que "ha habido algunos progresos en el sector sanitario" a raíz de la puesta en marcha de la campaña de vacunación contra la poliomielitis y la restauración de "algunos servicios sanitarios", así como la entrega de 450.000 comidas cocinadas en las últimas dos semanas de agosto. "Sin embargo, pese a estos progresos, la situación humanitaria en Gaza sigue siendo más que catastrófica y carecemos de las condiciones necesarias para apoyar a la gente a un nivel cercano al que es necesario", ha explicado, antes de especificar que a principios de julio se entregaron hasta 700.000 comidas cocinadas. El organismo ha dicho que esto es atribuible "en parte" a "las múltiples órdenes de evacuación emitidas por las fuerzas israelíes", que provocaron que "al menos 70 cocinas tuvieran que suspender la entrega de alimentos cocinados o reubicarse". "De forma similar, los socios informan de que más de un millón de personas no recibieron ninguna ración de alimentos en agosto en el sur y el centro de Gaza", ha lamentado, al tiempo que ha advertido de que estas organizaciones "carecen de reservas de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades por segundo mes consecutivo y sólo podrán proporcionar un paquete de alimentos a las familias del centro y el sur de Gaza durante el ciclo de distribución de septiembre". De esta forma, ha remarcado que "las hostilidades activas, la inseguridad, los rutas dañadas, el deterioro del orden público y las limitaciones de acceso han provocado una escasez crítica de productos básicos para sostener las operaciones, lo que aumenta el riesgo de deterioro e infestación de los suministros de alimentos bloqueados debido a las altas temperaturas". "Para hacer frente a la inseguridad alimentaria es fundamental abordar al mismo tiempo otros sectores, en particular de cara a la próxima temporada de invierno", ha argumentado, antes de adelantar que si sigue deteriorándose el estado de la carretera y la situación del sistema sanitario, existe un elevado riesgo de que la inseguridad alimentaria y la desnutrición "empeore más allá de los índices ya alarmantes que se observan en toda la Franja". El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7 de octubre, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. La ofensiva deja hasta la fecha cerca de 40.900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 690 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o colonos.

