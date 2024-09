Juan Magán y Coti actuarán en el festival solidario 'No te cambio por nadie', de Asindown

La Fundación Asindown celebrará el próximo 5 de octubre la III edición del Festival 'No te cambio por nadie', un evento solidario que tendrá lugar en el Auditorio Casa de Cultura de Burjassot (Valencia) y en el que ha anunciado la participación de artistas internacionales como Juan Magán y Coti, quienes se suman a esta causa benéfica con sus actuaciones. En esta tercera edición se contará además con las actuaciones de los DJ Víctor Pérez y Theo, quienes pondrán a bailar a los asistentes en una fiesta que espera reunir a más de 2.000 personas, según ha informado la entidad en un comunicado. El festival 'No te cambio por nadie' es "único" por la participación "activa" de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual de Asindown, que tendrán un papel "fundamental" en la organización del evento. Los usuarios y usuarias de Asindown se encargarán de presentar el festival y colaborar en tareas clave como la recepción y acomodación de artistas, servicio de catering y atención en el backstage. Este año, la edición incluye novedades como la actuación de Andrea Hueso, conocida como DJ Theo, que es usuaria de la Fundación Asindown. Las entradas-donativo, que permiten disfrutar de más de cinco horas de música, tienen un precio de 25 euros. Las puertas del Auditorio de la Casa de Cultura de Burjassot se abrirán a las 17.00 horas, y el inicio del concierto será a las 18.00.

Compartir nota: Guardar Nuevo