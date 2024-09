EEUU anuncia un nuevo paquete de ayuda a Ucrania valorado en 225 millones de euros

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda de seguridad a Ucrania valorado en 250 millones de dólares (unos 225 millones de euros), con vistas a que las fuerzas ucranianas puedan recibir nuevos equipos con los que cubrir las necesidades y seguir "el ritmo de la guerra". El secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, ha hecho el anuncio durante la conferencia del grupo de contacto internacional en Ramstein (Alemania), que reúne a medio centenar de países aliados de Kiev y que en esta ocasión ha contado con la asistencia en persona del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Desde este foro, el jefe del Pentágono ha llamado a seguir ayudando en la respuesta frente a la invasión ordenada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin, en la medida en que "si Ucrania no es libre, el mundo no está seguro". "Si los tiranos piensan que pueden invadir a vecinos pacíficos, todos estaremos menos seguros. Si los autócratas consideran que las naciones de buena voluntad pierden los nervios y abandonan sus principios, nuestro mundo será mucho más peligroso", ha advertido. Austin ha resaltado las recientes entregas de sistemas de defensa antiaérea y cazas F-16, pero ha llamado a no perder fuelle porque es "un momento crítico". "El tiempo es oro, especialmente ahora que se acerca el invierno, y debemos aumentar nuestro apoyo y hacerlo rápido", ha dicho, en una línea similar a la expresada por el propio Zelenski. El secretario estadounidense ha hablado de un "momento dinámico" del conflicto, marcado en el último mes por una incursión de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk. Austin ha destacado ahora "el Ejército del Kremlin está a la defensiva en su propio terreno", pero no por ello ha cejado en su ofensiva sobre el este de Ucrania. Rusia, ha apuntado el jefe del Pentágono, "ha pagado un precio masivo por las fantasías imperiales de Putin", con "más de 350.000 efectivos muertos o heridos" desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. En este tiempo, también habría perdido 32 buques.

