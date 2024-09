Carmen Borrego da la cara en 'Vamos a ver' tras la exclusiva de Paola Olmedo

Carmen Borrego ha reaparecido este jueves, 5 de septiembre, en el plató de 'Vamos a ver' y ha tenido que enfrentarse a la exclusiva de su exnuera hablando del clan Campos y al primer aniversario del fallecimiento de su madre, la gran María Teresa Campos. Lo primero que ha querido dejar claro Carmen es que no se niega "a dialogar ni con ella ni con él ni con nadie que me ayude a tener un acercamiento con mi nieto", pero ha dejado claro que "nunca he vendido el embarazo de mi hijo sin que ellos lo supiesen, es hasta demandable". Además, la colaboradora ha explicado de nuevo que "el problema de raíz no es la exclusiva, Paola, son tus audios, que tampoco reconoces. Yo nunca fui contra ti después de esos audios, dije que a todos nos podían pillar en un renuncio, pero todo el problema fueron los audios". La hermana de Terelu Campos siempre pensó que Paola iba a hablar públicamente, pero le ha mandado un mensaje por si se plantea volver a hacerlo: "Contra mi hijo no porque es el padre de tu hijo y contra el padre o la madre de un hijo no se debe ir nunca" y ha aclarado que lo único que le desea es "lo mejor, pero lo único que quiero es recuperar a mi hijo y ver a mi hijo". No sabe si esta exclusiva hará que se reconcilie con su hijo, pero tiene claro que es algo que "llevo trabajando mucho tiempo y lo voy a seguir trabajando, no sé si esto ayuda porque cuando han ocurrido cosas contra ella él se ha unido a ella". Además, Carmen ha comentado que se enteró de esta exclusiva cuando volvía de sus vacaciones en Málaga y su única reacción fue decirle a su marido: "¿Y si nos volvemos?", pero sí que ha reconocido que "me duele mucho que ella lo haya hecho cuando se cumple un año del fallecimiento de mi madre y sé que llevan todo el verano llamándole". Por último, la colaboradora de televisión ha querido recordar a su madre justo hoy, cuando se cumple un año de su fallecimiento, y ha comentado que "parece que un año es mucho, pero no es nada y menos en la pérdida de una madre, cuando se cumple un año es cuando tienes conciencia de que no está, llevo unos días fastidiada y me cuesta dormir, siempre diré que tuve una grandísima madre por encima de lo grandísima profesional". Ha asegurado que la comunicadora "nos enseñó a amar y no a odiar y eso lo tendremos por bandera siempre" porque "para ella la familia era lo más importante, para mí también" y ha aclarado que "ella nunca jamás hubiese permitido que mi hermana y yo no nos habláramos o que haya un problema como el que hay ahora y si ella estuviera y estuviera bien, no hubiese permitido lo que ha pasado". Muy emocionada, Carmen ha explicado que "no soy capaz de subir a ver a mi madre al columbario, lo he intentado dos veces y he salido corriendo", pero está tranquila porque sabe que "está conmigo, que me ayuda y tengo muchas cosas de ella, cosas que me ha enseñado". Sin pelos en la lengua, la tía de Alejandra Rubio le ha mandado un mensaje a su hijo y a Paola: "Por ella os pido que la respetemos, que respetemos lo que ella construyó con su familia, a ella no le hubiese gustado esto, te lo digo a ti Paola y a ti José".

Compartir nota: Guardar Nuevo