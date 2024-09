Ryanair carga contra el aumento de las tasas de Aena y le acusa de ralentizar el crecimiento del tráfico en España

Ryanair ha cargado contra las subidas de las tasas de Aena y ha señalado que esto está ralentizado el aumento del tráfico en España, donde la compañía va a incrementar un 6% su capacidad de cara al próximo año, frente al 9% que crece de forma global. El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, ha señalado en una rueda de prensa que el impacto de la subida de tasas para 2024, del 4,09% y aplicada desde el pasado marzo, ha resultado en un incremento de unos 50 millones de euros en sus costes. Para 2025, aplicable también a partir del próximo marzo, Aena ha propuesto un incremento del 0,54%, una decisión contra la que Ryanair ha presentado un recurso formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La aerolínea irlandesa acusa al gestor aeroportuario de "incumplir" la decisión que tomó el Gobierno español en 2021 de congelar las tasas aeroportuarias hasta 2026. Wilson ha afeado también que Aena se esté centrando en invertir en otros países de Latinoamérica, como Brasil, pero no en los aeropuertos españoles, sobre todo en los regionales, que es donde la compañía tendría intención de crecer. Según él, la estrategia correcta pasaría por congelar las tasas y permitir el crecimiento de tráfico en aeropuertos de regiones tradicionalmente con menos vuelos, lo que permitiría incrementar los ingresos y, una vez ahí, aumentar las tasas. Además, ha apuntado que esto iría encaminado a paliar los problemas de la España Vaciada y diversificar la oferta turística más allá de los destinos de sol y playa. "Tenemos los aeropuertos, tenemos los aviones, solo hay que hacerlo competitivo", ha aseverado el directivo, quien ha recalcado que no hay que construir "nada nuevo", solo "cambiar la mentalidad y dejar que los aeropuertos tengan tráfico". Sobre su relación con el Gobierno español y con el ministro de Transportes, Óscar Puente, Wilson ha dicho que es buena, pero que la parte de la relación que "hay que cambiar" es la de Aena. Con todo, la compañía solicita que se suprima la subida del 4,09% aplicada para este año y que se descarte la del 0,5% para 2025, además de mejorar los planes de incentivos para aeropuertos regionales que dejen a las aerolíneas crecer en ellos y impedir la introducción de impuestos perjudiciales para el sector. A principios de este año, Ryanair presentó un plan de crecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministro de Transportes que proyectaba un crecimiento del 40% del tráfico de pasajeros, sobre todo en aeropuertos regionales, transportando a más de 77 millones de pasajeros en los próximos 10 años. Sin embargo, ahora considera que estos planes se ven muy afectados por el aumento de los costes, pero si Aena "introdujera un plan de descuentos", podría valorar el aumento de la capacidad en aeropuertos como los de Granada, Zaragoza, Valladolid, Jerez o Reus. Desde 2016, Ryanair no ha abierto ninguna nueva base regional en España, mientras que sí lo ha hecho en otros países como Italia, Croacia o Marruecos, lo que considera una "consecuencia directa de la incapacidad de Aena para ofrecer tarifas competitivas".

