Rodrigo Sancho se muestra tajante al preguntarle por la sentencia contra su sobrino

La semana pasada conocíamos la sentencia contra Daniel Sancho por la que ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Un golpe para toda su familia que sigue a pie del cañón por el caso que ha ocuado horas y horas de actualidad informativa. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Rodrigo, hermano de Rodolfo Sancho, y nos ha sorprendido al asegurar que no han hablado con su hermano tras conocerse la sentencia de Daniel Sancho: "Pues no". El hermano del actor nos contestaba de manera tajante que ve normal la decisión de Rodolfo de recurrir la sentencia de su hijo: "Es lo normal en un juicio" y no entraba a valorar si se trata de una buena decisión: "No soy ni juez ni abogado, o sea qué te voy a contar". Rodrigo confesaba que Rodolfo Sancho es "fuerte" para afrontar esta situación y desconoce si grabará un segundo capítulo de la serie documental: "Es que no sé de qué me hablas de verdad". Por último, algo molesto al preguntarle si su hermano tiene que recurrir a esto por los grandes costes del juicio en Tailandia, expresaba su malestar por todo lo que se está diciendo al respecto: "Estás prejuzgando y sabes que es caro ¿no? estás dando una opinión. Estás haciendo un juicio de valor ¿me entiendes?".

