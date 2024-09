Petro desvela que la Policía de Colombia compró en 2021 a una empresa de Israel el sofware espía Pegasus

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desvelado quela Policía del país sudamericano compró en 2021 el sofware Pegasus a una empresa israelí y ha asegurado que ha reclamado que la adquisición, que se habría pagado en efectivo con un dinero trasladado en avión a Tel Aviv, sea investigada. Petro ha manifestado en un vídeo publicado en su cuenta en la red social X que la Policía colombiana realizó en 2021 un pago por falor de cinco millones de dólares (cerca de 4,5 millones de euros) que "estaba relacionado con un acuerdo por once millones de dólares (unos 9,9 millones de euros) firmado entre NSO Group Technologies Ltd.". "La Dirección de Inteligencia Policial de Colombia (Dipol) compró en efectivo, por once millones de dólares, a una empresa israelí, un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas", ha subrayado. "El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel. El 27 de junio del 2021 fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio del 2021", ha detallado. "¿Cómo salen del país once millones de dólares en efectivo en un avión, o en dos, desde oficinas estatales (...) para comprar un software que espía celulares?", se ha preguntado, antes de plantear la posibilidad de que se tratara de "un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado". La información presentada por Petro, facilitada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), apunta que el pago tuvo lugar "en medio del estallido social en Colombia", por lo que el mandatario ha cuestionado "a quiénes más interceptaron (las comunicaciones), con qué orden judicial, como ordena la Constitución, para que esas interferencias no sean delito?". "¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacional, en la Comisión de Crédito, en las oficinas de transacciones?", ha recalcado. "Esta investigación nunca se realizó y, por tanto, he pedido a la UIAF, a su director, que entregue la información (...) a la Fiscal General de la Nación", ha destacado Petro, quien ha mostrado la diposición de Bogotá a contar con apoyo internacional. "Si es necesario que vengan expertos internacionales para guiar también, construir también, en términos de auditoría forense la investigación que debe dirigir la Fiscalía, procuraremos que se realice, pero la verdad tiene que aparecer y tenemos que llegar al fondo de ello", ha argumentado. Asimismo, ha recalcado este hallazgo llega después de que pidiera información que le parecía "importante" después de que "diversos magistrados empezaran a hablar de interferencias en sus comunicaciones, por sospecha o por realidad" y después de una "andanada" en medios de comunicación antes de las presidenciales de 2022 para "intentar transformar los resultados de las encuestas" con "una serie de información que no podían provenir (...) de interferencias". El citado software, creado por NSO Group Technologies Ltd., ha sido usado por diversos gobiernos para realizar escuchas telefónicas e interceptar correos electrónicos y comunicaciones de texto en diversas aplicaciones, entre otras acciones, lo que ha provocado denuncias sobre su empleo para espiar a activistas, políticos y periodistas en todo el mundo, incluidos España e Israel, donde se ordenó una investigación en torno al presunto empleo de Pegasus sin orden judicial. En España, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó en abril la reapertura de la causa sobre el uso de Pegasus en los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros --entre ellos los de Defensa e Interior--, tras recabar nuevas informaciones de las autoridades francesas.

