La UE destaca el trabajo de Kuleba pero evita valorar los cambios en el gobierno de Ucrania

La Unión Europea ha destacado este jueves la labor del hasta ahora ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, que deja el puesto tras la reforma del gobierno planteada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y aunque ha evitado valorar los cambios ha señalado que espera una buena cooperación con la nueva administración ucraniana. "Tomamos nota pero no es algo que la UE tenga que comentar. Esto son decisiones domésticas sobre designar posiciones publicas, y lo que es importante es tener buenos y confiables socios al otro lado, así que esperamos continuar la buena cooperación con Ucrania de la misma forma que tuvimos con los ministros salientes", ha asegurado en rueda de prensa desde la capital comunitaria el portavoz de Exteriores del bloque, Peter Stano. En todo caso, Stano sí ha tenido palabras de consideración para Kuleba de quien ha dicho que cuenta con el "aprecio" del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, por "todo lo que ha hecho por Ucrania en momentos duros y desafiantes". En este sentido, ha recalcado la buena sintonía de Kuleba con la diplomacia europea y sus frecuentes visitas a Bruselas para participar en las reuniones de ministros de Exteriores. Así las cosas, la UE no ha querido entrar al fondo de la cuestión sobre el nuevo diseño del Ejecutivo ucraniano, asegurando que esto es una decisión "soberana" del país y de sus autoridades. "Queremos continuar la buena cooperación que ya hubo con la anterior administración", se ha limitado a decir Stano, quien ha indicado que Kiev no tiene por qué consultar o informar de estos cambios y reiterado que el apoyo a Ucrania en el marco de la guerra y como país candidato a la UE seguirá intacto. Kuleba ocupaba la cartera de Exteriores desde marzo de 2020, lo que le llevó a convertirse en una de las caras más conocidas de la política ucraniana a raíz del inicio en febrero de 2022 de la invasión desatada por las tropas rusas. La nueva remodelación del Ejecutivo ucraniano tendrá lugar en uno de los peores momentos del conflicto en lo que va de año, con las fuerzas rusas retomando su ofensiva sobre las instalaciones energéticas, en vísperas del invierno, y en medio de la incursión lanzada en agosto por las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk.

