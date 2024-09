Jueves, 5 de septiembre de 2024 (08:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Ministro de Interior de Venezuela dice que hay 11 personas detenidas por apagón nacional

Caracas (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este miércoles de que hay 11 detenidos relacionados con el apagón nacional del pasado 30 de agosto, causado -reiteró- por un "ataque terrorista" de los "fascistas", como suele llamar a la oposición mayoritaria. "Ya hay detenidos, los trasladamos para Caracas", dijo Cabello en su programa 'Con el mazo dando', sin precisar más detalles, al tiempo que manifestó que va a "haber justicia".

Fiscal general descarta acción penal contra esposa de González Urrutia, asegura su abogado

Caracas (EFE).- El abogado del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia aseguró este miércoles que el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que "no habrá ningún tipo de prosecución penal" contra la esposa del antichavista, Mercedes de González Urrutia, de 75 años, quien se mantiene en su residencia. "Me indicó el ciudadano fiscal (...) que sobre ella no habrá (...) ningún tipo de acción que vulnere los derechos, la integridad física, la libertad, de la señora Mercedes (...). Espero, y hago votos, porque cumpla con su palabra", dijo el abogado del opositor, José Vicente Haro, ante medios de comunicación tras sostener una reunión con Saab.

ISRAEL PALESTINA

Israel bombardea la "zona humanitaria" en el centro de Gaza y mata a cuatro palestinos

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí bombardeó esta noche las tiendas de campaña para refugiados adyacentes al Hospital de los Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah, en lo que se considera la "zona humanitaria" establecida por las propias fuerzas armadas, y mató a cuatro palestinos, según informó la Defensa Civil del enclave. Un comunicado castrense al respecto aseguró que el área estaba siendo utilizada como centro de operaciones de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, por lo que el Ejército llevó a cabo un ataque selectivo dirigido a "eliminar una amenaza inmediata".

Mueren cinco palestinos en un ataque con un dron israelí en Tubas, norte de Cisjordania

Jerusalén (EFE).- Cinco palestinos murieron este jueves cuando un dron israelí atacó el vehículo en el que se encontraban en el campamento de refugiados de Faraa en Tubas, en el norte de Cisjordania ocupada, según confirmó el Ministerio de Sanidad palestino."Durante una operación antiterrorista del Ejército en la zona de Faraa del Valle del Jordán, una aeronave de las Fuerzas del Aire atacó a una célula terrorista que disparó contra los soldados", recogió un comunicado castrense emitido hacia las 4:00 (1:00 GMT) de hoy.

UCRANIA GUERRA

Partido oficialista anuncia nuevos ministros y encarga Exteriores a exasesor de Zelenski

Kiev (EFE).- El grupo parlamentario del partido del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado a través de su jefe, David Arajamía, los nombres propuestos para sustituir a los diez ministros que salen del Gobierno o cambian de cargo. El elegido para sustituir al aún ministro de Asuntos Exteriores, Dmitró Kuleba, es el hasta ahora segundo de Kuleba en el Ministerio, Andrí Sibiga, que entre 2021 y abril de este año fue uno de los jefes adjuntos de la oficina presidencial ucraniana ocupándose de política exterior y escribiéndole discursos a Zelenski.

Kuleba se despide de Blinken a la espera de que se oficialice su renuncia

Kiev (EFE).- El aún ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba, ha mantenido con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, la que podría ser su última conversación con su homólogo estadounidense antes de que el Parlamento ucraniano apruebe su renuncia como jefe de la diplomacia de su país. “Estoy agradecido por los años de colaboración, que han propiciado una amistad muy cercana”, ha escrito Kuleba en la red social X, que también dio las gracias a Blinken por llamarle antes de que se consume su renuncia.

EEUU RUSIA

Rusia advierte de que responderá a las sanciones estadounidenses contra medios rusos

Moscú (EFE).- Rusia advirtió este jueves de que responderá a las sanciones adoptadas en Estados Unidos contra medios de comunicación rusos con "medidas simétricas y/o asimétricas" contra medios estadounidenses. "Las acciones de las autoridades estadounidenses, que contradicen directamente sus obligaciones en el ámbito de garantizar el libre acceso a la información y el pluralismo de los medios de comunicación, no quedarán sin respuesta", afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

NUEVA ZELANDA MAORÍES

Los maoríes de Nueva Zelanda nombran a una mujer de 27 años monarca de los indígenas

Sídney (Australia) (EFE).- Los jefes de las tribus maoríes de Nueva Zelanda nombraron a Nga wai hono i te po, de 27 años e hija del fallecido rey Kiingi Tuheitia, como la nueva monarca simbólica de los indígenas del país oceánico, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar este cargo, informa este jueves la institución. La nueva reina fue elegida la víspera por el consejo consultivo indígena del Kiingitanga, el movimiento que representa desde 1858 a varias tribus maoríes neozelandesas, ya que el cargo simbólico de monarca maorí no es hereditario por derecho.

PERÚ ARQUEOLOGÍA

El centro arqueológico de Caral es blanco de traficantes, según denuncia su directora

Lima (EFE).- La Zona Arqueológica de Caral, declarada Patrimonio Mundial en 2009, se ha convertido en blanco de los traficantes de terrenos que han amenazado de muerte a su directora Ruth Shady y a los trabajadores que investigan este yacimiento de 5.000 años de antigüedad, ubicado al norte de Lima. Shady dijo que en las amenazas le indican que la "van a matar" y que los hostigamientos se extienden a su abogado y a los que trabajan con ella en este centro arqueológico desde hace 30 años, algunos de los cuales han renunciado a raíz de esta situación de inseguridad.EFE

int/cg