José Coronado le desea suerte a Isabel Pantoja en la venta de Cantora

Ahora que sabemos que Isabel Pantoja está a un paso de vender y deshacerse de su finca Cantora, hemos podido hablar con una persona que hace años estuvo allí por un tema profesional: José Coronado. El actor, que tuvo un breve romance con la tonadillera cuando rodaron "Yo soy esa", ha hablado sin tapujos sobre la finca. "Estuvimos cuando rodamos la película, rodábamos por ahí... muy bien, una casa muy grande", explicaba Coronado, que negaba la mayor cuando le preguntábamos si es cierto que hay ratas: "No, no, no, comimos muy bien, muy agradable todo". En cuanto a la futura venta de la finca, el actor le deseaba suerte a Isabel: "Ah, bueno, pues nada, suerte" y nos aseguraba que la relación con la cantante siempre ha ido "muy buena" y que la considera "historia de España". Eso sí, una vez más evitaba confesarnos si hubo una relación sentimental entre ellos: "Siempre preguntáis lo mismo, yo en mi vida he hablado de mis relaciones ni para bien ni para mal, solo hablo de trabajo" y dejaba claro que "hice una película con ella divertidísima, que fue un fenómeno social en el que yo aprendí muchísimo, sobre todo de todo lo que rodea a todo ese mundo y que yo la recuerdo con mucho cariño".

