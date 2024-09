Hunter Biden se declara culpable de evasión fiscal y evita un segundo juicio en apenas unos meses

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha declarado culpable este jueves de nueve delitos de evasión fiscal, evitando así ir a juicio. El juez Mark Scarsi ha aceptado este nuevo testimonio, que ha pillado por sorpresa a la acusación, y ha fijado la lectura de la setencia para el 16 de diciembre. El juez Scarsi --nombrado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump-- finalmente ha aceptado esta sorpresiva maniobra de la defensa en base a la doctrina Alford, por la cual el acusado se declara culpable debido a la solidez del caso en su contra, pero sigue manteniendo que es inocente. Biden asume la culpabilidad de nueve cargos, tres de ellos graves, relacionados con el impago de 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, así como de intentar declarar como gastos comerciales pagos que hizo a prostitutas, una suscripción a una página web pornográfica, y la universidad de su hija. La declaración, que no estuvo motivada por ningún acuerdo con la acusación, ha tenido lugar durante una ajetreada audiencia en Los Angeles que ha durado todo el día, cuando se esperaba que diera comienzo con la selección del jurado. "Estábamos tan sorprendidos como todos en la sala del tribunal", ha comentado el fiscal especial Leo Wise quien tras conocer las intenciones del hijo del presidente de Estados Unidos anunció que se opondrían. "Hunter Biden no es inocente, es culpable, no puede declararse culpable en condiciones especiales", dijo. Después de que los fiscales leyeran la acusación contemplada en 59 páginas, proceso que se alargó durante hora y media, el juez Scarsi ha preguntado a Hunter Biden si estaba de acuerdo y la respuesta ha sido afirmativa, evitando así un segundo juicio en apenas unos meses. Hunter Biden ya fue declarado culpable de tres cargos en junio en un caso relacionado con la compra ilegal de un arma de fuego en 2018 al haberla adquirido cuando era un reconocido consumidor de drogas. Mientras tanto, se encuentra a la espera de recibir la sentencia por estos hechos.

