El judo español arranca sin medallas su estreno en los Juegos Paralímpicos de París

El judo español no tuvo un buen arranque este jueves en su estreno en los Juegos Paralímpicos de París donde Daniel Gavilán fue el que más lejos llegó optando a una repesca para luchar por una medalla de bronce, mientras que la joven debutante María Manzanero no pasó de su primer combate. Gavilán, de vuelta a unos Juegos tras ausentarse en Tokio y debutar en Río de Janeiro (Brasil), partía con esperanzas de poder llegar lejos en -60 kilos J2 (discapacidad visual grave) por su bronce mundial en 2022 y arrancó con victoria ante el francés Anatole Rubin, al que derrotó por 'ippon' tras dos 'waza-ari'. Sin embargo, el madrileño no pudo clasificarse para las semifinales al perder contra un duro rival como el judoca uzbeco Sherzod Namozov, oro en 2016 y que le cerró el paso a la pelea por las medallas tras marcar 'ippon' tomándose la revancha del combate por el tercer puesto del pasado Campeonato del Mundo. El español tenía todavía la oportunidad de pelear por un bronce si ganaba su repesca ante el brasileño Thiego Marques da Silva, subcampeón del mundo en 2022 y que no le dio tampoco demasiadas opciones derrotándole por 'ippon'. Por su parte, la joven judoca madrileña de 20 años María Manzanero, en sus primeros Juegos Paralímpicos, no pudo pasar de su primer combate en el 'tatami' del Champs-de-Mars Arena, al perder por 'ippon' contra la brasileña Larissa Oliveira da Silva en -57 kilos J1 (judocas ciegos). Este jueves será el turno del aragonés Sergio Ibáñez, subcampeón paralímpico en Tokyo 2020 en 66 kilos y que ahora compite en -73 kilos J2, y de la veterana vallisoletana Marta Arce, triple medallista en Juegos, en -57 kilos J2.

